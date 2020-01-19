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До 3 градусов тепла и туман прогнозируются в Беларуси 20 января

19.01.2020 17:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 3 градусов тепла и туман прогнозируются в Беларуси 20 января
Фото из открытых источников

До 3 градусов тепла и туман прогнозируются в Беларуси 20 января Как теплая и бесснежная зима повлияет на урожай озимых?
По информации синоптиков, в понедельник, 20 января, в Беларуси будет облачно, без существенных осадков. На территории страны ожидаются туман, слабый гололед. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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