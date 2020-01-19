Температура воздуха в течение суток будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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До 3 градусов тепла и туман прогнозируются в Беларуси 20 января
19.01.2020 17:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха в течение суток будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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