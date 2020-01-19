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Каменецкий район и польская Гайновка намерены укреплять сотрудничество

19.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Каменецкий район Брестской области и город Гайновка Подляского воеводства (Польша) намерены укреплять сотрудничество в экономике и социальной сфере, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.

Каменецкий район и польская Гайновка намерены укреплять сотрудничество

Договор о партнерстве между соседними регионами Беларуси и Польши был подписан в 2002 году. Сегодня стороны его актуализировали. Свои подписи под новым документом поставили председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук и бурмистр Гайновки Ежи Сирак. Соглашение предусматривает укрепление дружбы между регионами и развитие экономических взаимоотношений, обмен опытом в местном самоуправлении. Партнеры намерены развивать связи в предпринимательстве, образовании, культуре, спорте и туризме.

"Несмотря на тесные связи, продолжаем искать новые точки взаимодействия по различным направлениям. Одна из основных сфер интересов для обеих сторон - реализация совместных инициатив и трансграничных проектов. Уже есть наработки для следующей программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" по улучшению инженерно-транспортной инфраструктуры. Речь идет об обустройстве дорог, канализационных систем, очистных сооружений", - пояснил Валентин Зайчук.

Председатель Каменецкого райисполкома отметил, что подобное сотрудничество направлено на улучшение условий проживания местных жителей.

Каменецкий район сегодня отмечает свое 80-летие. Помимо польских гостей на торжественное мероприятие по случаю юбилея приехали коллеги из других регионов Беларуси, а также партнеры из украинских Маневичей (Волынская область).

 
 
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