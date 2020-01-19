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Жильё комфорт-класса. Почему квартиру в доме «Стамбул» в «Минск Мире» выгодней всего купить в январе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стандарт жизни комфорт-класса. В доме «Стамбул» в жилом комплексе «Минск Мир» начались продажи квартир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Современное 25-этажное здание построят в непосредственной близости к зданию бывшего аэропорта «Минск-1», следовательно, к центру города.
Квартиры в «Стамбуле» выбирают с первого дня, как появились в продаже. Это и более широкий выбор, и выгода – так дешевле.
Юлия Блаженова покупает квартиру сыну Артему. Ждали возможности построить современную «евродвушку» в 48 квадратов именно в этом доме на 8 этаже. Артем и учится, и работает. Уже распланировал ремонт в своей квартире.
Артем Блаженов:
Рассрочка на 10 лет без процентов от застройщика – предложение, которое действует до конца января, оказалась самым удобным для Артема и Юлии. Есть и другие преимущества. Это и возможность жить в развивающемся центре столицы, комплексе «Минск-Мир», и, конечно, современные стандарты реализации жилых комплексов.
Юлия Блаженова:
Начать ремонт в своей новой квартире Артем рассчитывает уже в этом году.
Подробнее о доме «Стамбул». В здании 25 этажей и 216 квартир свободной планировки площадью от 43 до 72 квадратных метров. Вход в дом с двух сторон. С внутренней стороны – тихий зеленый двор. Цокольный этаж и входная группа будут отделаны керамогранитом – это и красивое, и долговечное решение, по фактуре и свойствам наиболее близкое к отделке натуральным камнем.
На первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения. Вестибюль дома – просторное и светлое дизайнерское лобби с панорамным остеклением, украшенное видами Стамбула. Конечно же, здесь будет предусмотрена стойка и зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком, а также помещение для хранения детских колясок и велосипедов. Три скоростных лифта компании OTIS, два их которых – повышенной грузоподъемности.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Здесь возведут крупный торгово-развлекательный центр «Мара Молл» с магазинам и фудкортом. Деловым сердцем комплекса будет Международный финансовый центр Minsk World.
Вариантов для выгодного приобретения недвижимости в жилом комплексе «Минск Мир» множество. Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30 % стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита. На таких условиях рассрочка по просьбам покупателей продлена только до конца января.
Юлия Блаженова:
Скидки предусмотрены для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов. И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит менее 5 % или по другой программе 7 % годовых на первые два года.
Напомним, стоит поторопиться. Офис продаж работает без выходных, и квартиры в доме «Стамбул» распродаются очень быстро. К тому же только две недели осталbсь до конца января, чтобы купить квартиру в рассрочку на 10 лет на прежних условиях и не переплачивать банкам за пользование кредитом. А значит, сэкономить большие деньги.
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Жильё комфорт-класса. Почему квартиру в доме «Стамбул» в «Минск Мире» выгодней всего купить в январе
Новости Беларуси. Стандарт жизни комфорт-класса. В доме «Стамбул» в жилом комплексе «Минск Мир» начались продажи квартир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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