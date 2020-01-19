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«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эта тема может коснуться любого из нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
По итогу Джим Кэрри, конечно, неплох, но точно не настолько. Оказалось, это технология подмены лиц в видео. Искусственный интеллект deepfake. И все бы ничего, если бы технология не становилась все более совершенной, а в сети не стали появляться ролики с политиками.
И тут вопрос: где грань между безобидной шалостью и вседозволенностью? И как не попасть на уловку информационных мошенников?
Характерная внешность, жесты и мимика. Едва ли зритель поспорит с тем, что на экране Барак Обама, экс-президент США. А мы все-таки зададим вопрос: «Вы уверены?»
Пользователи интернета до сих не могут поверить в то, что это видео – фейк. В роли политика в нем Джордан Пил, американский комик. Ролик моментально стал вирусным. Его просмотрели больше 7 миллионов человек.
Ольга Агейко, кандидат психологических наук, доцент:
Технологию, которая позволяет заменить лицо человека, называют дипфейк («глубокая подмена»). Ее разработали 6 лет назад для киноиндустрии. Она была призвана помогать актерам делать трюки, но вышла далеко за пределы большого экрана.
Алексей Дубко, специалист по визуальным эффектам:
Техническая основа дипфейка – нейронные сети. Здесь задействован и искусственный интеллект, и анализ больших данных. Система учится тому, как может выглядеть и двигаться конкретный человек. Один из банальных примеров такого механизма – маски в Instagram.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Но забавные, казалось бы, возможности чреваты совсем иными последствиями: от вторжения в частную жизнь до финансовых махинаций. Первая подобного рода из-за дипфейка случилась в 2019 году. Мошенники, подделав голос главы энергетической компании, по телефону поручили перевести липовому поставщику четверть миллиарда долларов.
Причем доказать невиновность в таком случае нереально. Об этом даже сняли сериал. По сюжету полиция расследует взлом системы камер видеонаблюдения в Лондоне.
Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Сегодня в мире нет технологии, позволяющей распознавать «ненастоящие» видео. Ее лишь разрабатывают. К примеру, крупные корпорации – Facebook, Microsoft, Google – создают датасеты для обнаружения подделок. Автору лучшей «антиложь»-программы обещают 10 миллионов долларов. Между тем, дипфейк в руках злоумышленников остается мощным инструментом влияния.
Александр Ивановский, политический аналитик:
В США уже признали: дипфейки представляют угрозу национальной безопасности. В мире это явление начинают регулировать. Беларусь – не исключение. В стране предлагают закрепить понятия «фейк» и «дипфейк» законодательно. Такую возможность уже рассматривают в парламенте.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Совсем недавно в России создали программу, способную синтезировать голос любого человека. Как, к примеру, звучат Владимир Познер и Ксения Собчак, вы можете услышать в
Авторы идеи заявляют, что будут использовать копии голосов в рекламе, объявлениях, аудиокнигах и музейных гидах.
Но существуют риски. В плохих руках эта технология может стать оружием. Она открывает большие возможности для фальсификаций. Получается, что фактически с ней можно подделать любой разговор. Даже если речь идет о президенте страны.
Ольга Агейко:
Ожидается, что через полгода технология дипфейков разовьется настолько, что такие видео будет невозможно отличить от оригинальных. Объект в них может иметь не только чужое лицо, но и делать то, чего не совершал. Как бы то ни было, задуматься о вероятных последствиях этого стоит сейчас. Ведь мы уже живем в мире, где выражение «видел своими глазами» больше ни о чем не говорит.
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Новости Беларуси. Эта тема может коснуться любого из нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:Хорошо помню свое замешательство, когда чуть было...
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