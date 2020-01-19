Из-за Путина и Эрдогана в Берлине объявлена высшая степень мер безопасности

DW в Берлине в воскресенье, 19 января, это связано с участием в конференции президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как передает корреспондентв Берлине в воскресенье, 19 января, это связано с участием в конференции президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.





В связи с тем, что, кроме конференции по мирному урегулированию в Ливии, в выходные 18 и 19 января в Берлине проходят другие мероприятия, требующие повышенных мер безопасности (выставка продуктов питания и сельского хозяйства «Международная зеленая неделя», а также футбольный матч с участием команды «Бавария»), на помощь берлинским коллегам было отправлено 1500 полицейских из других федеральных земель Германии. По данным газеты Berliner Morgenpost, общее число полицейских, задействованных в столице Германии для обеспечения мер безопасности, достигло 4600 человек.





Как сообщает корреспондент DW, на крышах домов поблизости от ведомства федерального канцлера, где проходит конференция, дежурят снайперы, а по реке Шпрее вместо привычных прогулочных теплоходов курсируют полицейские катера.





Согласно предварительному организационному плану конференции, открыться она должна была около 13.30 по местному времени. Однако в связи с двусторонней встречей Путина и Эрдогана, которую президенты провели в первой половине дня 19 января в отеле Ritz Carlton, время открытия конференции сместилось.





В берлинском саммите помимо Путина и Эрдогана участвуют генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. В Берлин прибыли также глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.





Конфликт в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Международно признанное Правительство национального согласия в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство.





Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Его поддерживают в той или иной форме Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В свою очередь Турция поддерживает правительство в Триполи.





Ожидается, что на конференции по мирному урегулированию в Ливии, открывшейся в Берлине 19 января, представители конфликтующих сторон, а также лидеры стран, прямо или косвенно участвующих в урегулировании ливийского конфликта, попытаются добиться перемирия.

