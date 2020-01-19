ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для тех, кто работал в неблагоприятных условиях. Как в Беларуси изменились подходы к начислению досрочной пенсии

19.01.2020 19:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две темы обсуждались на неделе во Дворце Независимости и уже нашли свое отражение в конкретных указах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В частности, скорректированы подходы к предоставлению досрочной пенсии.

Для тех, кто работал в неблагоприятных условиях. Как в Беларуси изменились подходы к начислению досрочной пенсии

Юлия Огнева, СТВ:
Сразу скажу: касаются они работающих в неблагоприятных условиях. Но тоже не всех. Здесь требуются пояснения, постараюсь максимально понятно.

В стране есть несколько видов пенсий. Чаще всего на заслуженный отдых уходят в связи с завершением профессиональной деятельности. По возрасту, за выслугу лет или досрочно – те, кто работал во вредных и опасных условиях труда. Вот как раз о них и речь. Поначалу льготные пенсии им выплачивались из средств общей пенсионной системы, но 10 лет назад была введена система профессионального пенсионного страхования. Каждый работник получил индивидуальный счет, на который работодатель стал делать взносы. Предполагалось, что когда придет пора выходить на пенсию, накопленных к этому времени средств будет достаточно для комфортной жизни.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит

Но на практике получилась ловушка примерно для 20 тысяч человек. Это те, кто проработал в неблагоприятных условиях более 10 лет до 1 января 2009 года. С одной стороны, они утратили право выходить на льготную пенсию, как это было раньше, с другой – накопленных на индивидуальных счетах денег оказалось недостаточно для того, чтобы выйти на досрочную пенсию и получать в соответствии с отработанным. Кроме того, выходя на накопительную пенсию, они утрачивали право продолжать работать. На ситуацию оперативно отреагировала Федерация профсоюзов.

Для тех, кто работал в неблагоприятных условиях. Как в Беларуси изменились подходы к начислению досрочной пенсии

Профсоюзы предложили дать право не переходить в профессиональную пенсионную систему тем, кто отработал в неблагоприятных условиях больше половины необходимого стажа до 1 января 2009 года. Глава государства эту инициативу поддержал.

Все остальные, то есть те, кто до 1 января 2009-го отработали менее половины специального стажа или вовсе его не имели, остаются в профессиональной пенсионной системе. Кстати, накопления там пойдут быстрее – с 2021 года увеличатся тарифы взносов.

Люди в материале: Юлия Огнева
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Две темы обсуждались на неделе во Дворце Независимости и уже нашли свое отражение в конкретных указах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за Путина и Эрдогана в Берлине объявлена высшая степень мер безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика