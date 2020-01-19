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Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой

19.01.2020 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любовь вне графиков «папиного дня» и расписаний. Каждую свободную минуту – и это не спланированная съемочная акция – Андрей старается провести со своей родной копией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой

10-летняя Валерия – островок любви на родительской дороге, которая в какое-то время стала двусторонней. Когда Андрей с супругой поняли, что они на развилке и общего пути нет – развелись, но дочь, считай, этого не почувствовала. Папа ушел из общего дома, но, чтобы быть всегда рядом, поселился буквально в соседнем доме.

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Он завсегдатай родительских собраний, всегда в курсе оценок, секретов и любитель тандем-трипов с дочкой. Летом путешествовали по Европе, уже на следующие выходные планируют уикенд в Москве.

Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой

Андрей Капельчик:
Каждый день мы видимся перед школой. Пока идем, минут 15 общаемся. Стараемся активно проводить время: батуты, коньки, горные лыжи иногда, велосипед.

Самое главное, что нужно дать родителям ребенку – это крепкая счастливая семья. Это крепкий фундамент, от которого ребенок будет отталкиваться, который будет поддерживать его всю жизнь. Если так не случилось, я считаю, что нельзя опускать руки, нельзя терять веру в себя, в светлое будущее, продолжать стремиться к своим целям и помогать ребенку.

Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой

Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой

Валерия Капельчик:
Папа меня научил верить в себя, что все получится, никогда не надо сдаваться.

Отцы нового поколения – это отнюдь не суровые воспитатели-применители ремешка, а те главные люди, которые своим примером становятся проводниками по жизни. Ведь быть правильным папой – это не только отдавать себя, а еще и гораздо больше получать – взаимную любовь, эмоции и невероятный смысл самого себя.

Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой

Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой

Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой

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Новости Беларуси. Любовь вне графиков «папиного дня» и расписаний. Каждую свободную минуту – и это не спланированная съемочная акция – Андрей старается провести...
 
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