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Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любовь вне графиков «папиного дня» и расписаний. Каждую свободную минуту – и это не спланированная съемочная акция – Андрей старается провести со своей родной копией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
10-летняя Валерия – островок любви на родительской дороге, которая в какое-то время стала двусторонней. Когда Андрей с супругой поняли, что они на развилке и общего пути нет – развелись, но дочь, считай, этого не почувствовала. Папа ушел из общего дома, но, чтобы быть всегда рядом, поселился буквально в соседнем доме.
Он завсегдатай родительских собраний, всегда в курсе оценок, секретов и любитель тандем-трипов с дочкой. Летом путешествовали по Европе, уже на следующие выходные планируют уикенд в Москве.
Андрей Капельчик:
Самое главное, что нужно дать родителям ребенку – это крепкая счастливая семья. Это крепкий фундамент, от которого ребенок будет отталкиваться, который будет поддерживать его всю жизнь. Если так не случилось, я считаю, что нельзя опускать руки, нельзя терять веру в себя, в светлое будущее, продолжать стремиться к своим целям и помогать ребенку.
Валерия Капельчик:
Отцы нового поколения – это отнюдь не суровые воспитатели-применители ремешка, а те главные люди, которые своим примером становятся проводниками по жизни. Ведь быть правильным папой – это не только отдавать себя, а еще и гораздо больше получать – взаимную любовь, эмоции и невероятный смысл самого себя.
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Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой
Новости Беларуси. Любовь вне графиков «папиного дня» и расписаний. Каждую свободную минуту – и это не спланированная съемочная акция – Андрей старается провести...
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