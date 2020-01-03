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4 января «прямую телефонную линию» проведет председатель Солигорского райисполкома.
19.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 января 2020 22:07 783
4 января "прямую телефонную линию" проведет председатель Солигорского райисполкома.
4 января 2020 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович. Об этом сообщает официальный сайт Солигорского райисполкома.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
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3 января 2020 22:07 783 4 января "прямую телефонную линию" проведет...
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