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4 января  «прямую телефонную линию» проведет председатель Солигорского райисполкома.

19.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


3 января 2020 22:07 783

4 января  "прямую телефонную линию" проведет председатель Солигорского райисполкома.

Автор: Эдуард Кидяев.

4 января 2020 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович. Об этом сообщает официальный сайт Солигорского райисполкома.

4 января  «прямую телефонную линию» проведет председатель Солигорского райисполкома.

Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80

4 января  «прямую телефонную линию» проведет председатель Солигорского райисполкома.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Солигорского РИК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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3 января 2020 22:07 783 4 января  "прямую телефонную линию" проведет...
 
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