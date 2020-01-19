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Могут ввести орден Отца или орден Семьи. Как в Беларуси поддерживают активное отцовство

19.01.2020 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе орденом Матери награждены 29 белорусок. Этой награды, напомним, удостаиваются мамы за рождение и воспитание пяти и более детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А как же папы? Всегда есть те, кто задают этот вопрос. И негодуют по поводу того, что в нашей стране нет награды для отцов, особо отличившихся в воспитании детей.

Юлия Огнева, СТВ:
Конечно, мама, как пуговка, на ней все держится. Но я уж точно не склонна преуменьшать роль главы семейства. Другое дело, что далеко не все готовы ее исполнять. Что до возможностей делать это, то их предоставляется все больше.

Могут ввести орден Отца или орден Семьи. Как в Беларуси поддерживают активное отцовство

С 29 января вступит в силу новая редакция Трудового кодекса. Согласно ей, в течение полугода после рождения ребенка папа или отчим может написать заявление на 14-дневный отпуск. И наниматель обязан его отпустить. Сейчас – может, а с 29 января будет обязан.

«Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца

А вот в декретный отпуск глава семейства может уйти хоть сейчас. В Японии, например, таким правом воспользуется министр окружающей среды. В этом месяце мужчина впервые станет отцом. Правда, полноценным его декретный отпуск назвать будет нельзя. В общей сложности за три месяца он возьмет около двух недель отпуска по уходу за ребенком, да и формируется отпуск за счет более короткого рабочего дня и удаленной работы.

Об отцах белорусских семейств – Анастасия Дехтяр.

Папы в тренде. Инициатива активного отцовства поддерживается и государством. Сегодня белорусские мужчины могут воспользоваться правом ухода в декретный отпуск.

Еще одна из новаций нового Трудового кодекса Беларуси – молодой отец может взять 14-дневный отпуск после рождения ребенка. Кроме этого, пойти, например, на больничный с чадом.

Могут ввести орден Отца или орден Семьи. Как в Беларуси поддерживают активное отцовство

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Надо воспитывать мальчиков таким образом, чтобы они понимали, что если он завел семью, он должен очень активно участвовать в воспитании детей. Для этого, понятно, будут пересматриваться программы, пересматриваться учебники для того, чтобы воспитывать вот это отцовское чувство у мальчиков с рождения.

Уже обсуждали в Палате представителей тот вопрос, чтобы был не только орден Матери. Но будет это то ли орден Отца или, может быть, орден Семьи.

Могут ввести орден Отца или орден Семьи. Как в Беларуси поддерживают активное отцовство

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Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Людмила Макарина-Кибак
 
 
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Новости Беларуси. На неделе орденом Матери награждены 29 белорусок. Этой награды, напомним, удостаиваются мамы за рождение и воспитание пяти и более детей, сообщили...
 
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