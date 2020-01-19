Под Слуцком кроссовер столкнулся с фурой. Фото

Источник материала: Слуцк Город





На 98-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи, в деревне Василинки Слуцкого района, около 19:15 произошло столкновение кроссовера и седельного тягача на российских номерах. Об этом SG сообщили очевидцы.

В результате столкновения у легковушки вырвало переднюю ось, сработали подушки безопасности, машину раскрутило на дороге. Грузовику удар пришёлся в боковую часть прицепа.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.















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