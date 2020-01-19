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«Физическое здоровье детей во многом зависит от присутствия отца»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект «Отцовство» родился из опыта. Александр и сам папа четверых. Разъездной характер работы отдалил от семейно-воспитательных функций. И тогда он впервые задумался о своей главной миссии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь он активный адепт здоровых папа-трендов.
Александр Величко, директор социально-просветительского учреждения «Отцовство»:
Если папа просто сидит рядом с ребенком, который делает уроки, то успеваемость повышается в среднем на 20 %. Мировая наука говорит так: физическое здоровье детей во многом зависит от присутствия отца. Если папа не участвует активно в жизни детей, то все, что связано, например, с психосоматикой (астма, сахарный диабет, желудочно-кишечный тракт), дети болеют в шесть раз больше. Меня очень потрясла эта информация.
Был представитель ФБР. С 60-х по конец 80-х они проводили исследования серийных убийц. Есть два признака, которые присущи 100 % серийных убийц во всем мире: авторитарная мать и отец-невидимка.
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Новости Беларуси. Проект «Отцовство» родился из опыта. Александр и сам папа четверых. Разъездной характер работы отдалил от семейно-воспитательных функций. И...
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