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Почему мужчины стали инфантильными? Объясняет психолог
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кирилл Будкевич – трехкратный папа. И здесь как раз тот случай, когда он профессиональное не отделяет от личного. С появлением первенца буквально ушел в декретный, отставив бизнес на второй план – внедрился в саморазвитие в области отцовства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кирилл Будкевич, психолог:
Так, определенная часть этих мужчин, во-первых, скорее всего воспитана в семье, где папы вообще нет, то есть, например, родители разведены и мама воспитывала детей одна; либо второй фактор: папа изначально добытчик, и у него эта роль основная.
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Новости Беларуси. Кирилл Будкевич – трехкратный папа. И здесь как раз тот случай, когда он профессиональное не отделяет от личного. С появлением первенца буквально...
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