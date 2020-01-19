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«Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца

19.01.2020 22:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Психология отношений «отцы и дети» выстраивается на практике, где оба родителя – игроки на воспитательном поле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это не так, как в шахматах – победителя быть не может. Лишь командная игра.

Кстати, шахматы для семьи Будкевичей стали одной из связующих нитей, общим делом, которое разыгрывает семейную партию.

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«Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца

Кирилл Будкевич, психолог:
Есть рекомендация, если папы нет: найдите какое-нибудь хобби, найдите тренера какого-нибудь, на которого ребенок будет смотреть, видеть мужскую коммуникацию. Самый действенный – личный пример. Вовлеченность в то, чем занимается ребенок.

Я, например, как психолог рекомендую делать следующее: у вас есть дети – у вас есть шикарная возможность развиваться вместе с ними.

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Дети – это своеобразный инвестпроект, в который нужно вкладывать и свое личное время. Кирилл в этом уверен, потому что видит отдачу. Чтобы поддержать сына, когда тот решил заниматься шахматами, сам сел за игровую доску. Вместе освоили три вида – классические, японские и китайские. Сын стал настоящим чемпионом, папа подтягивается.

«Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Папа для тебя пример?

«Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца

Да, конечно. А кто еще? Научил видеть хорошее – в жизни есть смысл какой.

«Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца

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Новости Беларуси. Психология отношений «отцы и дети» выстраивается на практике, где оба родителя – игроки на воспитательном поле, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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