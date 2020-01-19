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«Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Психология отношений «отцы и дети» выстраивается на практике, где оба родителя – игроки на воспитательном поле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это не так, как в шахматах – победителя быть не может. Лишь командная игра.
Кстати, шахматы для семьи Будкевичей стали одной из связующих нитей, общим делом, которое разыгрывает семейную партию.
Кирилл Будкевич, психолог:
Я, например, как психолог рекомендую делать следующее: у вас есть дети – у вас есть шикарная возможность развиваться вместе с ними.
Дети – это своеобразный инвестпроект, в который нужно вкладывать и свое личное время. Кирилл в этом уверен, потому что видит отдачу. Чтобы поддержать сына, когда тот решил заниматься шахматами, сам сел за игровую доску. Вместе освоили три вида – классические, японские и китайские. Сын стал настоящим чемпионом, папа подтягивается.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Да, конечно. А кто еще? Научил видеть хорошее – в жизни есть смысл какой.
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Новости Беларуси. Психология отношений «отцы и дети» выстраивается на практике, где оба родителя – игроки на воспитательном поле, сообщили в программе «Неделя» на...
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