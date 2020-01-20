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Почти 200 сил, полный привод и кузов кросс-купе. Хватит ли этого Haval F7x, чтобы победить… Кого?
Источник материала: Tut.by
Кросс-купе — это всегда вызов и риск, особенно если речь не идет о премиум-сегменте — там свои правила. Однако подобный формат уже проторил дорогу и в массовом сегменте. И Haval F7x есть чем похвастаться. 190-сильный турбомотор, полный привод, роботизированная коробка передач, внушающая внешность. И ему есть с кем побороться. Оцениваем аргументы?
Крут? Вполне!
На фоне обычного F7 купе выглядит куда привлекательнее. И трендовее. Все в лучших традициях — довольно агрессивная передняя часть с массивной решеткой радиатора, покатая задняя часть. Строго в профиль — как и любое другое кросс-купе. От этого никуда не денешься.
Технически F7 и F7x не отличаются. Можно было предположить, что кросс-купе в силу спортивного имиджа будет иметь иные настройки подвески, но нет. Зато двигатель купе полагается только один — двухлитровый, с турбонаддувом мощностью 190 л.с. и с тягой 340 «ньютонов». В паре с ним работает «робот» с двумя сцеплениями. Он собственной разработки, но трудился над агрегатом немецкий специалист, который работал с ведущими европейскими брендами.
У нас
Но пока — пару слов об интерьере. Он, без преувеличения, на уровне японо-корейских собратьев. Это если о качестве материалов. А по дизайну — так и вовсе может переплюнуть многих. Одна развернутая в сторону водителя центральная консоль чего стоит.
Купе F7x нам досталось в топовой комплектации, поэтому в салоне есть несколько заметных отличий: виртуальная панель приборов, шайба управления медиасистемой на центральном тоннеле и бело-желтые вставки на креслах и дверных картах. А вот форма кресел осталась прежней — с неплохим профилем, но короткой подушкой. И недостаточный диапазон регулировки руля по вылету заставляет сидеть с чуть более вытянутыми руками. Или согнутыми ногами. Это мы заметили еще во время первого теста просто F7.
Пробежимся по огрехам. Порт USB спрятан в нише под центральной консолью. Выход один — воткнуть провод и забыть. Кстати, мультимедийная система поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Разрешение парковочных камер хотелось бы повыше — уж слишком зернистая картинка. Дизайн виртуальной панели приборов — на любителя, причем можно выбрать один из трех вариантов. И среди них нет классических шкал тахометра и спидометра.
Ниспадающая линия крыши все же уменьшила пространство для голов задних пассажиров. Но это при условии, что они выше 180 см ростом. Ну и кого-то могут смутить сильно уменьшившиеся в размере задние окошки. Кстати, через внутрисалонное зеркало заднего вида рассмотреть решительно ничего невозможно. Кроме того, стекло пятой двери не оснастили дворником. Вероятно, именно в силу самой бесполезности этого стекла.
Ну и багажное отделение, вестимо, уменьшилось, хотя и не превратилось в бесполезный придаток. Спинки заднего дивана все так же складываются практически вровень с полом, так что кое-что объемное можно перевезти.
Едет на свои
Помнится, мы жаловались на некоторую несогласованность работы роботизированной трансмиссии и 150-сильного мотора во время тест-драйва Haval F7. Но двухлитровый двигатель снял все вопросы. Плотная тяга, напористый разгон, незаметные и быстрые переходы коробки передач как «вверх», так и «вниз». Спортивного рокота нет, но звучит мотор приятно, не раздражает даже на высоких оборотах.
Полный привод у Haval реализован при помощи многодисковой муфты, причем 10% тяги всегда передается назад, а на пике задние колеса получают до 50% тяги. На скользком покрытии Haval F7x управляется понятно — сначала легкий снос, под сброс или добавление тяги — аккуратный занос. И спасибо системе стабилизации за то, что она не пытается на корню охладить боевой задор «пилота» — позволяет немного пошалить. Хотя, если хочется отрыва, никто не мешать систему стабилизации вовсе отключить. Полностью. Тогда можно по снегу и красиво боком «раздать».
Первые впечатления об управляемости, полученные во время теста Haval F7, ничуть не изменились и сейчас. Подвеска настроена с явным упором на комфорт, рулевому управлению не хватает более выразительной обратной связи. Но при этом белорусские дороги не вызывают чувства дискомфорта. В целом, несмотря на купейный силуэт и мощный мотор, Haval F7x все равно не вызывает острого желания оторваться по полной. Это кросс-купе о другом — выстрелить со светофора, легко совершить обгон, прохватить по легкому бездорожью, благо 190-миллиметровый клиренс сохранился. И не опасаться при этом за позвоночник, попав в очередную яму.
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Краткие технические характеристики
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Мы протестировали кросс-купе Haval F7x и решили - ему есть что противопоставить конкурентам. 190 «лошадей», полный привод и эффектная внешность.
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