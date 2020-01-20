Почти 200 сил, полный привод и кузов кросс-купе. Хватит ли этого Haval F7x, чтобы победить… Кого?

Источник материала: Tut.by

Кросс-купе — это всегда вызов и риск, особенно если речь не идет о премиум-сегменте — там свои правила. Однако подобный формат уже проторил дорогу и в массовом сегменте. И Haval F7x есть чем похвастаться. 190-сильный турбомотор, полный привод, роботизированная коробка передач, внушающая внешность. И ему есть с кем побороться. Оцениваем аргументы?

Крут? Вполне!





На фоне обычного F7 купе выглядит куда привлекательнее. И трендовее. Все в лучших традициях — довольно агрессивная передняя часть с массивной решеткой радиатора, покатая задняя часть. Строго в профиль — как и любое другое кросс-купе. От этого никуда не денешься.

Технически F7 и F7x не отличаются. Можно было предположить, что кросс-купе в силу спортивного имиджа будет иметь иные настройки подвески, но нет. Зато двигатель купе полагается только один — двухлитровый, с турбонаддувом мощностью 190 л.с. и с тягой 340 «ньютонов». В паре с ним работает «робот» с двумя сцеплениями. Он собственной разработки, но трудился над агрегатом немецкий специалист, который работал с ведущими европейскими брендами.

У нас на тест-драйве уже побывал Haval F7 , но с мотором на полтора литра мощностью 150 л. с. И такого запаса «лошадей» хватает лишь для необходимого минимума. Тем интереснее было узнать, на что способен почти двухсотсильный агрегат.

Но пока — пару слов об интерьере. Он, без преувеличения, на уровне японо-корейских собратьев. Это если о качестве материалов. А по дизайну — так и вовсе может переплюнуть многих. Одна развернутая в сторону водителя центральная консоль чего стоит.



В интерьере есть и стиль, и качество

Купе F7x нам досталось в топовой комплектации, поэтому в салоне есть несколько заметных отличий: виртуальная панель приборов, шайба управления медиасистемой на центральном тоннеле и бело-желтые вставки на креслах и дверных картах. А вот форма кресел осталась прежней — с неплохим профилем, но короткой подушкой. И недостаточный диапазон регулировки руля по вылету заставляет сидеть с чуть более вытянутыми руками. Или согнутыми ногами. Это мы заметили еще во время первого теста просто F7.

Пробежимся по огрехам. Порт USB спрятан в нише под центральной консолью. Выход один — воткнуть провод и забыть. Кстати, мультимедийная система поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Разрешение парковочных камер хотелось бы повыше — уж слишком зернистая картинка. Дизайн виртуальной панели приборов — на любителя, причем можно выбрать один из трех вариантов. И среди них нет классических шкал тахометра и спидометра.





Ниспадающая линия крыши все же уменьшила пространство для голов задних пассажиров. Но это при условии, что они выше 180 см ростом. Ну и кого-то могут смутить сильно уменьшившиеся в размере задние окошки. Кстати, через внутрисалонное зеркало заднего вида рассмотреть решительно ничего невозможно. Кроме того, стекло пятой двери не оснастили дворником. Вероятно, именно в силу самой бесполезности этого стекла.





Ну и багажное отделение, вестимо, уменьшилось, хотя и не превратилось в бесполезный придаток. Спинки заднего дивана все так же складываются практически вровень с полом, так что кое-что объемное можно перевезти.

Едет на свои





Помнится, мы жаловались на некоторую несогласованность работы роботизированной трансмиссии и 150-сильного мотора во время тест-драйва Haval F7. Но двухлитровый двигатель снял все вопросы. Плотная тяга, напористый разгон, незаметные и быстрые переходы коробки передач как «вверх», так и «вниз». Спортивного рокота нет, но звучит мотор приятно, не раздражает даже на высоких оборотах.

Полный привод у Haval реализован при помощи многодисковой муфты, причем 10% тяги всегда передается назад, а на пике задние колеса получают до 50% тяги. На скользком покрытии Haval F7x управляется понятно — сначала легкий снос, под сброс или добавление тяги — аккуратный занос. И спасибо системе стабилизации за то, что она не пытается на корню охладить боевой задор «пилота» — позволяет немного пошалить. Хотя, если хочется отрыва, никто не мешать систему стабилизации вовсе отключить. Полностью. Тогда можно по снегу и красиво боком «раздать».





Первые впечатления об управляемости, полученные во время теста Haval F7, ничуть не изменились и сейчас. Подвеска настроена с явным упором на комфорт, рулевому управлению не хватает более выразительной обратной связи. Но при этом белорусские дороги не вызывают чувства дискомфорта. В целом, несмотря на купейный силуэт и мощный мотор, Haval F7x все равно не вызывает острого желания оторваться по полной. Это кросс-купе о другом — выстрелить со светофора, легко совершить обгон, прохватить по легкому бездорожью, благо 190-миллиметровый клиренс сохранился. И не опасаться при этом за позвоночник, попав в очередную яму.

Нам запомнилось



Картинку на панели приборов можно менять. Обратите внимание на средний расход за три дня. И это с динамичными стартами



Полностью светодиодная передняя оптика светит отлично и выглядит эффектно



Расположение радара активного круиз-контроля не самое удачное. На него попадает много грязи, хотя сбоев в работе мы не заметили



Лишь высокие задние пассажиры могут пострадать от «купейности» кузова — маловато места над головой. Зато нет центрального тоннеля и двери открываются на широкий угол



Разрешение камер кругового обзора довольно низкое по современным меркам



Багажник кросс-купе не так уж мал — больше 400 литров



Мультимедийной системой можно управлять как через сенсорный экран, так и с помощью шайбы-контроллера и кнопок быстрого доступа к разделам меню



Розетка на 12 В и порт USB расположены не в самом удобном месте



На панели приборов наглядно отображается работа активного круиз-контроля



Пороги прикрыты нижними кромками дверей, так что при посадке штаны не выпачкаешь

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Haval F7x Рабочий объем, см3 1967 Максимальная мощность, л. с. 190 Максимальный крутящий момент, Нм 340 Максимальная скорость, км/ч 195 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 9 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,7 Длина, мм 4615 Ширина, мм 1846 Высота, мм 1655 Колесная база, мм 2725 Клиренс, мм 190