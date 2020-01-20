Источник материала: Новости Волковыска

На начало 2020 года почти 423 тысячи иностранцев имели разрешение на временное или же постоянное проживание в Польше, что более чем на 50 тыс. больше, чем год назад. Всего белорусов, имеющих вид на жительство в Польше, на данный момент составляет 25,6 тысячи человек.

Украинцы лидируют по количеству полученных видов на жительство в Польше – 214,7 тысячи человек. Далее идут граждане Беларуси – 25,6 тыс., Германии – 21,3 тыс., России – 12,5 тыс., Вьетнама – 12,1 тыс., Индии – 9,9 тыс., Италии – 8,5 тыс., Китая – 8,5 тыс., Великобритании – 6,3 тыс. и Испании – 5,9 тыс.

Приведенные выше данные не включают лиц, временно пребывающих в Польше в безвизовом режиме или на основании виз.

Больше всего увеличилось количество граждан из Украины, Беларуси и Грузии. Иммиграция в Польшу в основном дополняет потребности рынка труда, об этом со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Польши пишет издание Rzeczpospolita.

В 2019 году больше всего разрешений на жительство в Польше получили граждане:

Украины – 35,6 тыс. человек;

Беларуси – 5,5 тыс.;

Грузии – 2,7 тыс.;

Индии – 1,1 тыс.;

Молдовы – 1,1 тыс.

На сегодня, около 57% иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, находятся в возрастной группе 20-39 лет, почти 26% – от 40 до 59 лет и 12% иностранцев имеют менее 20 лет. У большинства иностранцев есть разрешения на временное проживание (максимум на 3 года).

Самые популярные регионы для проживания иностранцев в Польше: