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Семь школьных стадионов Минска в 2020 году реконструируют в классные спортплощадки. Вот адреса

20.01.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Минске реставрируют семь минских школьных стадионов, которые превратят в современные спортивные площадки, ориентированные, в первую очередь, на футбол. Такую информацию мы нашли в инвестпрограмме на этот год и узнали подробности в мэрии. Какие именно стадионы изменятся — в материале.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Решение реконструировать девять минских школьных стадионов под современные футбольные площадки было принято по итогам совещания по летним видам спорта у Александра Лукашенко. Согласно инвестпрограмме Минска, в 2020 году реконструируют семь площадок.

На стадионах сделают футбольные поля с искусственным покрытием, кабинки для переодевания, трибуны и легкоатлетические дорожки. Все это будет доступно для любого желающего. Вот какие стадионы сделают в этом году:

  • Стадион средней школы № 67 на Алибегова, 5А.
  • Стадион средней школы № 71 на Корженевского, 29.
  • Стадион средней школы № 147 на Мирошниченко, 35а.
  • Стадион средней школы № 87 на Щербакова, 23.
  • Стадион средней школы № 196 на Никифорова, 21.
  • Стадион средней школы № 35 на Азизова, 6.
  • Стадион средней школы № 201 на Кунцевщине, 20.

В 2020 году также будут делать проекты реконструкции еще на два стадиона: школы № 162 на Герасименко, 10 и школы № 24 на Прушинских, 48. Их реконструкция, судя по всему, ожидается в 2021 году.

Все это делается для развития массового футбола под патронажем Белорусской федерации футбола.

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Теги: Минск
 
 
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