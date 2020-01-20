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Семь школьных стадионов Минска в 2020 году реконструируют в классные спортплощадки. Вот адреса
Источник материала: Tut.by
В 2020 году в Минске реставрируют семь минских школьных стадионов, которые превратят в современные спортивные площадки, ориентированные, в первую очередь, на футбол. Такую информацию мы нашли в инвестпрограмме на этот год и узнали подробности в мэрии. Какие именно стадионы изменятся — в материале.
Решение реконструировать девять минских школьных стадионов под современные футбольные площадки было принято по итогам совещания по летним видам спорта у Александра Лукашенко. Согласно инвестпрограмме Минска, в 2020 году реконструируют семь площадок.
На стадионах сделают футбольные поля с искусственным покрытием, кабинки для переодевания, трибуны и легкоатлетические дорожки. Все это будет доступно для любого желающего. Вот какие стадионы сделают в этом году:
В 2020 году также будут делать проекты реконструкции еще на два стадиона: школы № 162 на Герасименко, 10 и школы № 24 на Прушинских, 48. Их реконструкция, судя по всему, ожидается в 2021 году.
Все это делается для развития массового футбола под патронажем Белорусской федерации футбола.
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Какие именно стадионы и как изменятся - в материале.
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