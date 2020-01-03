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В Солигорске пройдет Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р.
20.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 января 2020 22:26 1350
В Солигорске пройдет Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р.
Ставший традиционным Международный Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р. стартует на ледовой арене Солигорского СЗК 3 января. На протяжение трех дней за право называться сильнейшей сразятся 8 команд из разных стран: «Шахтер-2006», СДЮШОР «Динамо-Береза» (обе – Беларусь), «Ледни медведи» (г.Пельгржимов, Чехия), «Динамо-Днепр» (Украина), «Огре Юниорс» (Латвия), «Йети» (г.Великий Новгород, Россия), «Орбита» (г.Зеленоград, Россия), «Метеор» (г.Москва, Россия).
Открывает турнир матч между нашим «Шахтером-2006» (тренер Т.ЧАЙКОВСКИ) и чешской командой «Ледни медведи» (г.Пельгржимов, Чехия). Поединок состоится 3 января в 16.15.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации
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3 января 2020 22:26 1350 В Солигорске пройдет Рождественский турнир по хоккею...
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