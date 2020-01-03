В Солигорске пройдет Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р.

Ставший традиционным Международный Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р. стартует на ледовой арене Солигорского СЗК 3 января. На протяжение трех дней за право называться сильнейшей сразятся 8 команд из разных стран: «Шахтер-2006», СДЮШОР «Динамо-Береза» (обе – Беларусь), «Ледни медведи» (г.Пельгржимов, Чехия), «Динамо-Днепр» (Украина), «Огре Юниорс» (Латвия), «Йети» (г.Великий Новгород, Россия), «Орбита» (г.Зеленоград, Россия), «Метеор» (г.Москва, Россия).

Открывает турнир матч между нашим «Шахтером-2006» (тренер Т.ЧАЙКОВСКИ) и чешской командой «Ледни медведи» (г.Пельгржимов, Чехия). Поединок состоится 3 января в 16.15.



Торжественное закрытие турнира пройдет 6 января, начало – 13.30.



КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА:



3 января



16.15 – «Шахтер-2006» — «Ледни Медведи» (Чехия)

17.45 – «Метеор» (г.Москва) – «Йети» (г.Великий Новгород)

19.15 – «Динамо-Днепр» (Украина) – «Орбита» (г.Зеленоград)



4 января



07.00 – «Огре» (Латвия) – «Динамо-Береза»

08.30 – «Метеор» (г.Москва) – «Шахтер-2006»

12.00 – «Ледни Медведи» (Чехия) – «Йети» (г.Великий Новгород)

13.30 — «Динамо-Береза» — «Орбита» (г.Зеленоград)

21.00 — «Огре» (Латвия) — «Динамо-Днепр» (Украина)



5 января



07.00 — «Шахтер-2006» — «Йети» (г.Великий Новгород)

08.30 — «Ледни Медведи» (Чехия) — «Метеор» (г.Москва)

10.00 — «Огре» (Латвия) — «Орбита» (г.Зеленоград)

11.30 — «Динамо-Днепр» (Украина) — «Динамо-Береза»

14.00 – Матч за 5-8 место

15.30 – Матч за 5-8 место

18.00 – ½ финала

19.30 – ½ финала



6 января



07.30 – Матч за 7-8 место

09.00 – Мачт за 5-6 место

10.30 – Матч за 3-4 место

12.00 – Матч за 1-2 место

