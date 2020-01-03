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В Солигорске пройдет Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р.

20.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


3 января 2020 22:26 1350

В Солигорске пройдет Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р.

Автор: Эдуард Кидяев.

Ставший традиционным Международный Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р. стартует на ледовой арене Солигорского СЗК 3 января. На протяжение трех дней за право называться сильнейшей сразятся 8 команд из разных стран: «Шахтер-2006», СДЮШОР «Динамо-Береза» (обе – Беларусь), «Ледни медведи» (г.Пельгржимов, Чехия), «Динамо-Днепр» (Украина), «Огре Юниорс» (Латвия), «Йети» (г.Великий Новгород, Россия), «Орбита» (г.Зеленоград, Россия), «Метеор» (г.Москва, Россия).

В Солигорске пройдет Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р.

Открывает турнир матч между нашим «Шахтером-2006» (тренер Т.ЧАЙКОВСКИ) и чешской командой «Ледни медведи» (г.Пельгржимов, Чехия). Поединок состоится 3 января в 16.15.

Торжественное закрытие турнира пройдет 6 января, начало – 13.30.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА:

3 января

16.15 – «Шахтер-2006» — «Ледни Медведи» (Чехия)
17.45 – «Метеор» (г.Москва) – «Йети» (г.Великий Новгород)
19.15 – «Динамо-Днепр» (Украина) – «Орбита» (г.Зеленоград)

4 января

07.00 – «Огре» (Латвия) – «Динамо-Береза»
08.30 – «Метеор» (г.Москва) – «Шахтер-2006»
12.00 – «Ледни Медведи» (Чехия) – «Йети» (г.Великий Новгород)
13.30 — «Динамо-Береза» — «Орбита» (г.Зеленоград)
21.00 — «Огре» (Латвия) — «Динамо-Днепр» (Украина)

5 января

07.00 — «Шахтер-2006» — «Йети» (г.Великий Новгород)
08.30 — «Ледни Медведи» (Чехия) — «Метеор» (г.Москва)
10.00 — «Огре» (Латвия) — «Орбита» (г.Зеленоград)
11.30 — «Динамо-Днепр» (Украина) — «Динамо-Береза»
14.00 – Матч за 5-8 место
15.30 – Матч за 5-8 место
18.00 – ½ финала
19.30 – ½ финала

6 января

07.30 – Матч за 7-8 место
09.00 – Мачт за 5-6 место
10.30 – Матч за 3-4 место
12.00 – Матч за 1-2 место

В Солигорске пройдет Рождественский турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ХК «Шахтер».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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3 января 2020 22:26 1350 В Солигорске пройдет Рождественский турнир по хоккею...
 
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