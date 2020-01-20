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Мифы о взрослении, которые оказались правдой. Люди старше тридцати делятся опытом в Сети

20.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователи твиттера поделились историями о взрослении, которые в юности считали мифами и признали, что некоторые стереотипы были правдой, рассказывает Medialeaks.ru


Пользовательница твиттера, скрывающаяся под ником dr mrs the mothman, в своем аккаунте поинтересовалась у подписчиков, какие мифы о старении они всегда считали выдумкой, но теперь понимают, что сказки были правдой. Пост очень быстро стал популярным — за четыре дня он набрал 32 тысячи лайков и почти три тысячи ретвитов.


В комментариях люди охотно делились болью, возникшей из-за взросления или старения, с которой в жизни придется столкнуться каждому.

Многие пользователи твиттера признались, что самым большим ударом для них стали возрастные изменения тела, которые пришли сами собой, вне зависимости от привычек и образа жизни.


Правда, миллениалы уже и сами не уверены, что молоды, ведь их одолевает усиливающееся ощущение разрыва с молодежью, их интересами и привычками.


А некоторые люди поймали себя на мысли, что уже давно не молоды, потому что вдруг начали чувствовать себя по-настоящему старыми.


Но, возможно, это только потому, что привычки поменялись и активность больше не доставляет людям удовольствия.

Однако, по словам комментаторов, самое ужасное, что все это происходит не постепенно, а наваливается на человека внезапно, едва ему стукнет тридцать лет.


Но некоторые комментаторы уверены, что унывать из-за возраста не стоит, ведь какими бы ни были твои привычки и физическое состояние, главное, какая у тебя душа.

 
 
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Пользователи твиттера поделились историями о взрослении, которые в юности считали мифами и признали, что стереотипы были правдой
 
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