Мифы о взрослении, которые оказались правдой. Люди старше тридцати делятся опытом в Сети

Источник материала: Tut.by

Пользователи твиттера поделились историями о взрослении, которые в юности считали мифами и признали, что некоторые стереотипы были правдой, рассказывает Medialeaks.ru





Пользовательница твиттера, скрывающаяся под ником dr mrs the mothman, в своем аккаунте поинтересовалась у подписчиков, какие мифы о старении они всегда считали выдумкой, но теперь понимают, что сказки были правдой. Пост очень быстро стал популярным — за четыре дня он набрал 32 тысячи лайков и почти три тысячи ретвитов.





В комментариях люди охотно делились болью, возникшей из-за взросления или старения, с которой в жизни придется столкнуться каждому.

Многие пользователи твиттера признались, что самым большим ударом для них стали возрастные изменения тела, которые пришли сами собой, вне зависимости от привычек и образа жизни.





Правда, миллениалы уже и сами не уверены, что молоды, ведь их одолевает усиливающееся ощущение разрыва с молодежью, их интересами и привычками.





А некоторые люди поймали себя на мысли, что уже давно не молоды, потому что вдруг начали чувствовать себя по-настоящему старыми.





Но, возможно, это только потому, что привычки поменялись и активность больше не доставляет людям удовольствия.

Однако, по словам комментаторов, самое ужасное, что все это происходит не постепенно, а наваливается на человека внезапно, едва ему стукнет тридцать лет.



Но некоторые комментаторы уверены, что унывать из-за возраста не стоит, ведь какими бы ни были твои привычки и физическое состояние, главное, какая у тебя душа.