Почему красивые и успешные женщины не могут влюбиться и найти мужчину? Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Современная женщина стремится на равных с мужчиной строить карьеру и обеспечивать собственное финансовое благополучие. Эти реалии требуют нового построения отношений внутри семьи, а также сказываются на том, как происходит процесс ухаживания и создания парных отношений. Почему так, рассуждает психолог Надежда Гришина.

Практикующий психолог, консультант, психотерапевт, психодраматист, символдраматист. Ведущая тренингов на тему личностного роста и отношений. Подробную информацию обо всех тренингах и индивидуальной психологической работе вы можете найти на сайте .

— Когда женщина становится успешной, ее отношение к мужчинам меняется, и не в лучшую сторону. Успешные женщины жалуются на то, что их мозг на автомате начинает отсеивать большинство мужчин как неинтересных и неперспективных, которые ничего не могут ей дать. И если в молодости влюбленность происходила регулярно с наступлением весны, то чем более зрелой и успешной становится женщина, тем труднее ей увлечься кем-то всерьез. Тем не менее потребность в отношениях и чувствах, привязанности и близости остается. Что делать такой женщине, чтобы вернуть в свою жизнь яркие романтические эмоции?

Прогресс в понимании

Сфера личных отношений, в принципе, только относительно недавно стала считаться областью, подконтрольной человеческому сознанию и воле. Испокон веков при возникновении проблем в делах сердечных люди обращались к гадалкам, колдуньям, знахаркам — чтобы сняли порчу или чтобы помогли сделать любовный приворот. В более цивилизованных кругах обращались к свахам — это уже более-менее психологический сервис. Но все же в основном тема отношений всегда была окутана мистическим ореолом, связанным с судьбой, небом, везением и прочими не зависящими от человека вещами. Сколько на эту тему всяких поговорок: «сердцу не прикажешь», «любовь зла — полюбишь и козла», «не родись красивой, а родись счастливой». А сколько подобного рода смыслов в песенном творчестве: «знать судьба такая — век одной качаться» и так далее. Женщина в теме отношений всегда была в роли жертвы. Либо ее выдает замуж отец, либо она влюбляется в кого-то, кого выбирает по мистическим неведомым причинам ее сердце, но опять же — не она сама как личность. Любовные эмоции оставалось только сублимировать через искусство, раз уж ничего другого с ними сделать было нельзя.

Сейчас же все эти секреты считаются раскрытыми в области психологии отношений. Вся несчастная любовь и эмоциональные ловушки, в которые попадали, например, Анна Каренина, Татьяна Ларина или Мадам Баттерфляй, сегодня преодолеваются. Больше не нужно страдать от неразделенной любви, ее можно гасить и зажигать снова, в новых условиях и с правильным человеком.



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Что такое влюбленность

Влюбленность — очень приятное и позитивное состояние. Психологи, изучающие биохимию мозга влюбленных людей, обнаружили, что уровень гормонов, вырабатываемых в этот период, сходен с показателями психически больных людей. Это значит, что человек в это время неспособен мыслить трезво и находится в состоянии, близком к эйфории. Было установлено, что влюбленность длится от нескольких дней до максимум трех лет, а значит, проходит в ста процентах случаев. При этом в европейской культуре влюбленность имеет практически сакральный смысл. Состояние влюбленности в женщину воспевается в произведениях искусства. Из песен, книг, поэзии, фильмов мы усваиваем такие утверждения, как «нет ничего в мире более ценного, чем любовь», «любовь побеждает всё», «ничто не вечно в этой жизни, кроме любви» и так далее. Смысл этих фраз прикрепляется к состоянию влюбленности. И есть нестыковка. Почему, по сути, состояние временного помешательства вызывает столько восторга?

Влюбленность — это достаточно сложный психический процесс, которому свойственны определенные закономерности. В юнгианской психологии психика человека делится на две составляющие: маскулинную и фемининную. Маскулинная составляющая, или Анимус, является конгломератом мужских качеств человеческой личности — сила, решительность, смелость, целеустремленность, способность преодолевать трудности и т.д. Фемининная составляющая, или Анима, — это собрание женских качеств: доброты, мягкости, легкости, заботливости и т.д.

Считается, что психика каждого человека содержит в себе обе части — и маскулинную, и фемининную. Но каждый человек на своем пути реализует свой потенциал по-разному, проявляя во внешней реальности те качества, которым учит его окружение. Традиционно мальчиков с детства учат проявлять "мужские" качества: мальчики должны быть смелыми, мальчики не плачут, мальчики не дают себя в обиду и защищают слабых. Те качества, которые человек умеет проявлять, становятся частью его эго, или осознанного Я. А остальные качества, потенциальные, остаются в бессознательном. Но когда в его поле зрения появляется объект, похожий на образ Анимы, начинает работать механизм проекции, когда психика «надевает» образ на другого человека, как костюм на актера.

При влюбленности человек ощущает качества, приписываемые другому человеку, как будто свои. Подъем энергии и чувство счастья идет оттого, что человек через контакт со своей «второй половиной» получает доступ к своему полному психическому потенциалу. Эго влюбленного не умеет справляться со всей этой новой незнакомой внутренней энергией, и поэтому человек становится похож немного на сумасшедшего. Он обнаруживает, что восприятие мира может быть очень насыщенным, многомерным и цветным. В состоянии влюбленности люди часто начинают проявлять творческие способности, писать музыку, стихи, рисовать, выдумывать, у них обостряется чувство прекрасного, появляется много оптимизма, новых идей, желаний, мечтаний. На самом деле все это — качества психики каждого отдельного человека. Каждый из нас мог бы так жить все время, если бы умел использовать свой психический потенциал осознанно и не вытеснял в бессознательное его львиную часть.

Почему же влюбленность проходит? Именно потому, что новые недостающие качества принадлежат другому человеку. Истинное доращивание своей психики до целостности идет через выработку своих собственных качеств, их нельзя присвоить за счет другого. Этот процесс объединения со своим собственным потенциалом называется мудреным словом «индивидуация», или же интеграция психики. И занимает он годы. А влюбленность — это иллюзия интеграции, подобно тому, как кредит, взятый в банке, это иллюзия богатства.



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Поэтому психологи не верят в любовь с первого взгляда или в браки, совершающиеся на небесах. Они знают, что притяжение людей зарождается в глубинах их бессознательного, и все отношения между мужчиной и женщиной начинаются с проекции. Динамика отношений — ухаживания, конфетно-букетный период, разочарования, конфликты — это постепенный процесс перехода от иллюзии к встрече с реальным человеком, с его фактическими сильными и слабыми сторонами. И только после этого и могут начаться настоящие отношения, обозначающиеся словом «любовь».

Кто такая успешная женщина

Традиционно приписываемые женщине качества — заботливость, доброта, мягкость, эмпатичность. Это качества, наилучшим образом подходящие для успешного решения таких задач, как ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Однако эти качества не дают основу для формирования личности. Личность — это сознательная и активная часть психики, способная на принятие решений, совершение выбора, выведение закономерностей и трансформации окружающей реальности. В традиционных культурах у женщин почти не было возможностей формировать в себе личность, но в связи с экономическим развитием общества они получили доступ к образованию и профессиям. Однако для того, чтобы быть хорошей, успешной домохозяйкой и матерью, и для того чтобы быть успешной в социуме, нужны совершенно разные качества характера. Для успеха в бизнесе и карьере нужна целеустремленность, напористость, уверенность, решительность. Всё это — маскулинные качества, традиционно и архетипически мужские. Таким образом, если женщина достигла успеха — значит, совершенно точно у нее есть сильный внутренний мужчина, или Анимус.

Как же идет динамика влюбленности в процессе жизненного пути женщины? Молодая девушка, еще не много жившая, имеет много нереализованного потенциала. Если девушка была воспитана в классической манере «хорошей девочки» (что означает быть культурной и воспитанной, уметь терпеть и замалчивать, стремиться сделать лучше для других и не думать о себе), то ее личностная составляющая подавлена. Такой девушке легко влюбиться в юношу, проявляющего мужские качества — силу, ловкость, харизму, уверенность. Так же через влюбленность молодая женщина часто бессознательно ищет «доброго волшебника», который решит все ее проблемы и воплотит желание навсегда остаться маленькой и беззащитной, спрятавшись за «каменную стену» от невзгод, сложностей и конкуренции реального мира. И есть много женщин, для которых это желание реализуется, и им социальный успех объективно не нужен.



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Что же происходит, если женщина — вынужденно или добровольно, или же под давлением окружения — вырабатывает в себе мужскую составляющую и становится успешной? Она уже не может влюбляться в мальчиков слабее себя, потому что по определению человек не может влюбиться в то, что уже есть в нем самом. Таким образом, поле выбора действительно сужается, и те возможности для проекций, которые есть у молодой девушки, уже закрыты для зрелой и реализованной женщины. При этом эмоциональная сфера — это такая особая область, для работы которой женщина должна быть расслаблена, открыта, иметь безопасность и защищенность. В состоянии контроля и напряжения эмоциональная энергия не может быть реализована. Поэтому когда женщина направляет внимание на развитие мужских качеств и компетенций, это обычно ведет за собой ослабление в развитии эмоциональности, чувственности, чувствительности к различению оттенков, деталей. Поскольку влюбленность — это эмоциональный процесс, то условия для ее возникновения пропадают. Есть опасность, что Анимус займет всю психику женщины, оставив эмоциональную сферу опустошенной.

Говоря о влюбленности, нужно добавить, что ее природа очень сложна. Кроме проекции на объект любви своих потенциальных качеств и ценностей при влюбленности бессознательный выбор падает на такого человека, который способен воспроизвести атмосферу детских травм. Поэтому нередко успешные дамы оказываются в сетях любви к человеку, менее успешному, чем они сами, и привязанность является болезненной, приносящей как сладостные, так и болезненные переживания от некачественного, неуважительного отношения к себе со стороны партнера. В этом случае влюбленность является проявлением созависимости, глубинного психического процесса, при котором влюбленность приводит душу к тому, кто помогает воспроизводиться травмам с целью энергетического завершения травматичных ситуаций из детства.

Что такое профессиональная женщина

Чем более реализована женщина как личность, тем меньше и меньше мужчин остается по пирамиде реализованности выше ее. Тем не менее всегда есть люди, которые впереди и которые могут и умеют больше. Поэтому если мужчины-сотрудники и мужчины-подчиненные перестали привлекать внимание — это на самом деле естественный процесс. Для создания романтической динамики такой женщине нужно получить доступ к мужчинам, более реализованным и знающим, чем она сама. Часто это может быть ее начальник, или же учитель, ментор. Может быть и так, что таких мужчин в ее окружении действительно нет, и тогда задача состоит в том, чтобы расширить круг общения и привлечь в него более достойных и успешных людей, чем она сама. Людей, которых она могла бы искренне уважать за их достижения и качества.



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Если же вообще все мужчины в принципе начинают казаться недостойными и неинтересными, то здесь нужно разобраться. Проблема может быть в отношениях с отцом либо в отношениях с самой собой — потому что мы не можем относиться к другим людям лучше, чем мы относимся сами к себе.

Если успешная женщина находит привлекательным мужчину более успешного, чем она сама, то перед ней встает такая проблема, как усиление своей женской части, или Анимы. Успешная женщина базирует свою самооценку на своих достижениях в социальном мире и на своих мужских качествах. Но проблема в том, что эти качества не помогут ей создать романтические отношения с мужчиной, потому что чем сильнее в мужчине его мужественность, тем более "женственные" женщины становятся для него интересными. А в успешной женщине такой мужчина видит не женщину, а конкурента по бизнесу.

Поэтому успешной женщине необходимо поменять специфику своего развития и вырабатывать в себе такие умения, как восхищаться, благодарить, соглашаться, подчиняться, задавать вопросы, соблазнять, флиртовать, быть гибкой, красивой и так далее. Все это — тоже навыки, тоже компетенции и тоже психологические орудия, с помощью которых строятся крепкие отношения. А главное — для отношений с успешными мужчинами женщине необходимо умение понимать психологические потребности мужчины. Для такой женщины уже даже придуман термин — профессиональная женщина. Это та, которая прежде чем что-то сказать или сделать в отношении мужчины, базирует свои действия не на спонтанных эмоциональных порывах, а на знаниях и мудрости. Такая женщина анализирует и просчитывает последствия своих слов и действий на мужчину, их влияние на мужскую психику. И получает такой результат, чтобы влияние это было конструктивным, усиливающим психологическую силу мужчины и его уважение к своей женщине.

Однако если успех долго был для женщины ее звездой, то прежде чем переходить на женские компетенции, ей необходимо будет сменить систему ценностей. Если желание влюбиться остается, значит, потребности души все еще слышны, но, возможно, обесцениваются. Существует много историй о том, как женщины, ориентированные на карьеру, переживали трансформацию и начинали по-новому воспринимать мир, чувствовать глубину момента, постигали новое измерение жизни. Часто это случается у женщины с рождением ребенка, но и влюбленность часто приводит к глубокому внутреннему раскрытию. Намерение познать себя через исследование — это тоже внутренняя сила, которая может помочь достичь трансформации.