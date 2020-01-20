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Прогноз по валютам: на неделе доллар и евро снова подорожают
Источник материала: Myfin
– На внешних валютных рынках за прошедшую неделю наблюдался небольшой рост евро к доллару. Пара евро/доллар выросла с 1,1100 до 1,1130, или на 0,3%.
Также наблюдалось некоторое снижение российского рубля.
Доллар к российскому рублю подорожал с 61,2 до 61,5, или на 0,4%. Евро подорожал с 68,0 до 68,5 российского рубля, или на 0,7%.
В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль снизился. Доллар подорожал на 0,17%, евро вырос на 0,43%, а российский рубль снизился на 0,22%.
Валютная корзина в результате подорожала весьма незначительно - всего лишь на 0,03%. Но тем не менее это девятая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к корзине.
На этой неделе доллар и евро могут продолжить свой рост.
Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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