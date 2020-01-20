В Беларуси суд начал удовлетворять иски по невысказанным мыслям и опровергать неопубликованные фразы

Источник материала: Ежедневник





Белорусский суд начал применять новые подходы при рассмотрении исков к независимым медиа. Теперь редакциям придется подтверждать не достоверность фактов, а достоверность невысказанных мыслей авторов и достоверность смысла статьи в целом.

На первый взгляд, звучит абсурдно, но это действительно так. Отныне даже банальное предложение «Мама мыла раму» при наличии подтверждающей видеозаписи, не гарантирует редакции защиту. Клиринговая компания может подать иск, заявив, что автор имел ввиду незаконное использование труда женщины, находящейся в декретном отпуске и, соответственно, соучастие в мошеннической схеме с целью незаконного получения пособия по уходу за ребенком. И не важно, что и в статье, и самом предложении нет подобных утверждений, суд все равно может признать их несоответствующими действительно, так как у редакции, не будет доказательств совершения компанией незаконных действий. Именно похожий иск, и проиграла на днях редакция «Ежедневника».

Истцами по довольно простому делу выступили компании TRIMA Medizintechnik GmbH (Австрия) и ООО «ПраймБиоТех» (Беларусь). Подробнее о деятельности этих компаний и их учредителей можно узнать из статей « Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови » и « Слезы Минздрава: как из Беларуси выводились миллионы ».

Суд полностью удовлетворил исковые требования по статье «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови». При этом представитель истцов с самого начала заявил, что не хочет спорить по изложенным в статье фактам, а только по смыслу статьи в целом, который «формирует мнение об их причастности к коррупционным действиям в области государственных закупок».

Наши ссылки на то, что именно факты определяют смыл статьи и именно их необходимо оспаривать, не возымели действия на суд. Факты то были достоверными.

Впрочем, что дело будет проиграно, стало понятно почти сразу, как только в государственных СМИ развернулась информационная война против «Ежедневника». И там, и в суде был использован один подход: если не можешь опровергнуть факты, дискредитируй того, кто их распространил.

Началось все после того, как главного редактора портала предупредили, что если антикоррупционные расследования не прекратятся, то его и портал просто уничтожат, вплоть до физического устранения. Мы решили, что ниже своего достоинства испугаться и остановиться…

Перечислять все вырванные из контекста фразы, которые суд признал не соответствующими действительности, не имеет никакого смысла. Без контекста и без изложенных в статье фактов, они совершенно пустые. Из их содержания в принципе ничего нельзя понять. Повторимся, истцами не оспаривались факты, изложенные в статье в отношении этих компаний. А факты эти довольно красноречивые. Именно они характеризуют TRIMA Medizintechnik GmbH (Австрия) и ООО «ПраймБиоТех» (Беларусь) и то, каким способом и на чем они зарабатывают свои деньги.

Это факт, что истцы являются «родственными компаниями»: представительством TRIMA Medizintechnik GmbH руководит Майя Наубатова, а ООО «ПраймБиоТех» руководит ее сын, который является единственным владельцем этой компании. При этом в числе первоначальных учредителей числилась и сама Майя Наубатова.

Это факт, что указанные компании подыгрывают друг другу на тендерах, создавая лишь видимость конкуренции.

Это факт, что в тендере на понижение цены БелМТ №1039/16-ЭА, в котором участвовали только две компании, ООО «ПраймБиоТех» (компания сына) по 9 лотам не сделала ни одной ставки, в результате чего TRIMA Medizintechnik GmbH (компания матери) была признана победителем со снижением цены всего на 0,1%. Это, кстати, единственный из 5 тендеров, описанных в статье, где в качестве участников упоминались эти компании. Но, разумеется, таких тендеров было много.

Не опровергались истцами и приведенные в статье комментарии самой Майи Наубатовой, (кстати, осужденной недавно за дачу взятки), в которых она указывает, что таким образом компания сына помогает ей, а тендеры проводятся лишь потому, что так требует законодательство, а на самом деле они уже давно ничего не значат.

Также что и почему суд признал не соответствующими действительности? Вот цитата из решения суда, которая частично отвечает на поставленный вопрос:

«анализ содержания Статьи позволил суду прийти к выводу, что, несмотря на характер оборотов и вводных фраз, ее текст следует признать констатацией фактов, а не оценочных суждений и/или сомнений либо вопросов, возникших у автора, поскольку именно Статья, как целостное произведение, а не ее отдельные предложения и фразы, направлена на убеждение читателей в неправомерности действий поименованных компаний».

Именно этим, а также тем, что ответчиками не представлено доказательств того, что правоохранительные органы признали какие-либо действия истцов противоправными (коррупционными), суд мотивировал свое решение.

Мало того, суд по заявлению истцов обязал «Ежедневник» опубликовать опровержение, где в качестве цитат указал фразы, якобы не соответствующие действительности, половины из которых даже не было в статье.

В завершение хотелось бы привести несколько цитат изложенных в «Справочной информации по анализу статьи», произведенной Минздравом и письме Минздрава от 18.01.2019 года №16-8/956, которые был приобщены к материалам дела:

«факты завышения цен на медицинские изделия дистрибьюторами (поставщиками), выбранными победителями по процедурам государственных закупок, по сравнению с ценами заводов-изготовителей, аналогичные отраженным в статье электронной газеты «Ежедневник», были изложенным в акте проверки УП «Белмедтехника», проведенной КГК РБ в период с ноября 2017 г. по январь 2018 г. (за период с 2014-2017гг.)»;

«маркетинговые исследования показывают завышение стоимости расходных материалов, закупаемых организациями здравоохранения по сравнении с закупками в Российской Федерации»;

«Публикация в глобальной сети интернет (сайт ej.by) предположительно является результатом конкурентной борьбы между несколькими крупными игроками, которые установили контроль за целыми сегментами и дискредитируют систему здравоохранения. Такие компании, как правило, зарегистрированы в странах с наименьшей налоговой нагрузкой, участвуют в процедурах закупках на договорных условиях с аффилированными компаниями. Так, дистрибьютером компании MACOPHARMA на территории Республики Беларусь является Prime Technics Ltd, Великобритания. Организационно-связанными компаниями являются ТРИМА Медицинтехник ГмбХ, Австрия и «ПраймБиоТехник», Беларусь».

Основным аргументом истцов в суде было то, что, указывая на договорные тендеры, автор статьи подразумевает, что должностные лица компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами Минздрава, давали им взятки и совершали другие коррупционные преступления, хотя ни о чем таком в статье не говорится.

Кто-то, возможно, вспомнил бы поговорку про то, на ком шапка горит. Но мы отметим лишь, никто не может знать, что подразумевал автор, кроме самого автора. А описанные в статье факты, которые не оспаривались истцами, сами по себе довольно красноречивы. И пусть суд признал не соответствующими действительности вырванные из контекста пустые фразы, красноречивые факты остались и никуда не делись.