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Парикмахер возвращает женщинам естественную седину. Смотрите, как круто получается

20.01.2020 09:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чаще всего клиенты парикмахерских приходят к мастерам, чтобы закрасить седину, но бывает и наоборот. Клиенты Джека Мартина из города Тастин (Калифорния, США), работающего колористом более 25 лет, записываются к нему, чтобы вернуть свои седые волосы и больше их не закрашивать. На результаты его работы обратил внимание twizz.ru, и на это действительно стоит взглянуть!














 
 
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Часто клиенты парикмахерских приходят к мастерам, чтобы закрасить седину, но бывает и наоборот.
 
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