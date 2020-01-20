Парикмахер возвращает женщинам естественную седину. Смотрите, как круто получается

Источник материала: Tut.by

Чаще всего клиенты парикмахерских приходят к мастерам, чтобы закрасить седину, но бывает и наоборот. Клиенты Джека Мартина из города Тастин (Калифорния, США), работающего колористом более 25 лет, записываются к нему, чтобы вернуть свои седые волосы и больше их не закрашивать. На результаты его работы обратил внимание twizz.ru, и на это действительно стоит взглянуть!



















































