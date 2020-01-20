Романчук: Это как рассуждать о том, какая казнь гуманнее, гильотина или повешенье

фейсбуке . — Обе являются слепками стандартной европейской налоговой системы с НДС-ом, налогом на прибыль, акцизами, налогами на зарплату, недвижимость и экологию. Некритическое принятие Беларусью и Россией налоговой системы развитой страны с её судебной системой, политической конкуренцией, жёстким контролем за действиями чиновников при распределении ресурсов и активов, с независимой прокуратурой и открытой конкуренцией – этих факторов в переходных странах нет – является грубой теоретической ошибкой. В ней слово/мнение/оценка налоговика, контролёра, прокурора, руководителя госпредприятия судьи по определению выше и чаще всего принимается некритически за основу любого решения. «Налоговые системы Беларуси и России очень похожи, — пишет Ярослав Романчук в. — Обе являются слепками стандартной европейской налоговой системы с НДС-ом, налогом на прибыль, акцизами, налогами на зарплату, недвижимость и экологию. Некритическое принятие Беларусью и Россией налоговой системы развитой страны с её судебной системой, политической конкуренцией, жёстким контролем за действиями чиновников при распределении ресурсов и активов, с независимой прокуратурой и открытой конкуренцией – этих факторов в переходных странах нет – является грубой теоретической ошибкой. В ней слово/мнение/оценка налоговика, контролёра, прокурора, руководителя госпредприятия судьи по определению выше и чаще всего принимается некритически за основу любого решения.





Налоговая система, построенная на таком жутком номенклатурно-силовом, контрольно-судебном субъективизме всегда будет против частного малого и среднего бизнеса. Для своих, номенклатурных любимчиков, партнёров номенклатурно-силовых кланов власти узаконивают налоговые льготы, преференции, каникулы и особые режимы, которые позволяют им вырубать из рынка конкурентов. Остальные же вынуждены либо платить мзды контролёрам/крышам за то, чтобы не платить хотя бы часть налогов, либо просто вылетают из рынка.





В этом плане налоговые системы Беларуси и России – близнецы-братья. Они созданы и настроены на интересы крупных номенклатурных фаворитов, партнёров VIP-распорядителей и потребителей чужого. Они выгодны для самих налоговиков/контролёров, которые интерпретируют спорные/неясные ситуации – разумеется, себе на пользу (материальную или нематериальную – сетевой ресурс, связи, репутация и начальства и т.д.). Остальное – дело вторичное.





Пытаться поставить диагноз, какая налоговая система лучше, белорусская или российская, это как рассуждать о том, какая казнь гуманнее, гильотина или повешенье. Обе системы требуют кардинальной, глубокой реформы, потому что налоговая система – это всегда вторично. Первично – функции и полномочия государства. В России и Беларуси распорядители чужого выполняют более 7000 функций. Они подменяют инвесторов, предпринимателей, кредиторов, директоров и консультантов. Они огосударствили, заидеологизировали, политизировали производство и обмен товаров и услуг. Под свои гипертрофированные функции они создали налоговые системы – изъятия у людей более 60% добавленной стоимости ~половины валовой прибыли.





С учётом затрат физических и юридических лиц на налоговое администрирование получается, что сегодня белорусы и россияне находятся с государством в примерно таких же или даже худших условиях, чем крепостные по отношению к барину. Даже если в России при помощи IT-технологий придумали лёгкие способы изъятия налогов у экономических субъектов, это совсем не значит, что Беларуси нужно, сломя голову, перенимать налоговую систему России. Ни в коем случае!





По Doing Business 2020 Россия изымает у бизнеса 46,2% валовой прибыли, Беларусь – 53,3%. Время на уплату налогов в России – 159 часов, в Беларуси – 170 часов. Хрен редьки не слаще. Особенно если мы учтём, что в России есть особые сетевые структуры и блатные, которые не платят налоги, а платят «крышам», а в Беларуси есть структуры, которые имеют нормативные индульгенции не платить существенную часть налогов. Таких льготников каждый год ~300 – 400 единиц. А ведь есть ещё ОПГ, которые подмели под себя «чёрный» рынок и существенную часть «серой» экономики.





Таким образом, идея унификации налогового законодательства под российское – это ни в коем случае не экономический, административный сюжет. Это чистая политика, направленная на централизацию контроля над 30 – 40% ВВП каждой из стран. Это чистая выгода контролёров/крыш, теневых баронов и ОПГ. Это выгода помещиков-миллиардеров, а не холопов-работников. Поэтому я категорически против унификации налоговых систем Беларуси и России. Нам нужна радикально другая налоговая система, которая должна славиться своей простотой, нейтральностью, универсальностью и иммунитетом от субъективных трактовок распорядителей чужого».



