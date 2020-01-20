Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 миллиардов людей

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фото: zakonvremeni.ru

Такие данные приводит международная благотворительная организация Oxfam. Свои подсчеты она опубликовала в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе.

Организация подчеркивает в своем докладе, что это «огромный разрыв». По мнению Oxfam, экономическое неравенство вышло из-под контроля. «Если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то к 2030 г. в условиях крайней нищеты жило бы на 100 млн меньше людей», – цитирует доклад Ведомости .

По мнению авторов, правительства должны поставить себе цель построить «человеческую экономику», которая сосредоточиться на действительно важных вещах, а не подпитке бесконечной погони за прибылью и богатством». Важными шагами на этом пути называются инвестиции в национальные системы ухода за детьми и введение прогрессивного налогообложения, включая налогообложение богатства.

Oxfam – международная благотворительная организация, ведущая борьбу с бедностью.