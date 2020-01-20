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Брестское «Динамо» отравилось на первый сбор в Турцию, где сыграет четыре товарищеских матча
Источник материала: Tut.by
Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» отправилось на первый зарубежный сбор в Турцию, который продлится с 20 января и по 3 февраля.
Во время сбора будет сыграно четыре товарищеских матча. Соперниками станут украинские «Мариуполь» и «Динамо» (Киев), а также «Слован» из Братиславы и самарские «Крылья Советов».
Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который
Вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович.
Защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики.
Полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук.
Нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.
Расписание матчей:
24 января, 17:00 «Динамо-Брест» — «Мариуполь»
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На сбор в Турцию полетят 22 игрока.
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