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Брестское «Динамо» отравилось на первый сбор в Турцию, где сыграет четыре товарищеских матча

20.01.2020 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» отправилось на первый зарубежный сбор в Турцию, который продлится с 20 января и по 3 февраля.

Во время сбора будет сыграно четыре товарищеских матча. Соперниками станут украинские «Мариуполь» и «Динамо» (Киев), а также «Слован» из Братиславы и самарские «Крылья Советов».


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который тренировался с командой в Минске, но которого пока нет на сайте в составе:

Вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович.

Защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики.

Полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук.

Нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.

Расписание матчей:

24 января, 17:00 «Динамо-Брест» — «Мариуполь»
27 января, 17:00 «Динамо-Брест» — «Динамо» Киев
29 января, 17:30 «Динамо-Брест» — «Слован» (Братислава)
2 февраля, 17:00 «Динамо-Брест» — «Крылья Советов» (Самара)

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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