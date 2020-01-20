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Неделя науки проходит в Беларуси

20.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Неделя науки проходит в Беларуси

Национальная академия наук Беларуси проводит Неделю науки с 20 по 25 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Все желающие могут бесплатно посетить Музей истории НАН, познакомиться с уникальными экспонатами археологической экспозиции Института истории НАН и Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы. «В эти дни распахнут двери научные учреждения Национальной академии наук. Для проведения групповых экскурсий необходимо направить заявку. Известные ученые и молодые исследователи встретятся с учащимися, выступят в школах, средних и высших учебных заведениях с научно-популярными лекциями», — отметили в пресс-службе.

Музей истории НАН является в том числе культурно-просветительским учреждением. На площади около 250 кв.м расположено более 3,5 тыс. экспонатов, которые отражают историю становления и развития науки в Беларуси, создание и развитие научных направлений, деятельность и выдающиеся достижения ученых, научных подразделений и институтов страны, становление академических научных школ в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, международные научные связи, вопросы государственного руководства наукой.

День белорусской науки отмечается в последнее воскресенье января.

https://www.belta.by/

 
Теги: знакомства
 
 
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Национальная академия наук Беларуси проводит Неделю науки с 20 по 25 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН. Все желающие могут бесплатно посетить Музей истории...
 
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