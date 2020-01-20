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Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске
20.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первана Мырадова, Татьяна Уласень, Вероника Овчинникова, Валерия Грудина и Анна Фокина (Феи, «Спящая красавица»), а также спасатель г. Бобруйска Евгений Лось.
17 января состоялась презентация необычного творческого совместного проекта Большого театра Беларуси и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Проект представляет собой календарь, через который тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств – силы и хрупкости – присущих спасателям и деятелям искусства. Так, на фотографиях, которые легли в основу, запечатлены изящные и женственные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей. Они подобно стихиям огня и воды сливаются воедино, подчеркивая свою неделимость. Участниками проекта стали артистки Большого театра, среди которых Заслуженные артистки Республики Беларусь Марина Вежновец и Людмила Хитрова, народные артистки Беларуси Ольга Гайко и Ирина Еромкина, а также белорусские спасатели.
В презентации принял участие ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь Антон Кравченко. Он вместе с Александром Худолеевым, первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, вручили первые экземпляры календаря лицам проекта, а также команде профессионалов, которая занималась воплощением идеи.
Заслуженная артистка Республики Беларусь Марина Вежновец (Одетта, «Лебединое озеро») и спасатель г. Гомеля Станислав Силивончик.
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Первана Мырадова, Татьяна Уласень, Вероника Овчинникова, Валерия Грудина и Анна Фокина (Феи, «Спящая красавица»), а также спасатель г. Бобруйска Евгений Лось. 17...
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