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Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

20.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Первана Мырадова, Татьяна Уласень, Вероника Овчинникова, Валерия Грудина и Анна Фокина (Феи, «Спящая красавица»), а также спасатель г. Бобруйска Евгений Лось.

17 января состоялась презентация необычного творческого совместного проекта Большого театра Беларуси и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Проект представляет собой календарь, через который тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств – силы и хрупкости – присущих спасателям и деятелям искусства. Так, на фотографиях, которые легли в основу, запечатлены изящные и женственные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей. Они подобно стихиям огня и воды сливаются воедино, подчеркивая свою неделимость. Участниками проекта стали артистки Большого театра, среди которых Заслуженные артистки Республики Беларусь Марина Вежновец и Людмила Хитрова, народные артистки Беларуси Ольга Гайко и Ирина Еромкина, а также белорусские спасатели.

В презентации принял участие ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь Антон Кравченко. Он вместе с Александром Худолеевым, первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, вручили первые экземпляры календаря лицам проекта, а также команде профессионалов, которая занималась воплощением идеи.

 

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Заслуженная артистка Республики Беларусь Марина Вежновец (Одетта, «Лебединое озеро») и спасатель г. Гомеля Станислав Силивончик.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Народная артистка Беларуси Ольга Гайко (Жизель, «Жизель, или Вилисы») и преподаватель университета гражданской защиты МЧС Николай Черепенькин.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Татьяна Уласень (Мерседес, «Дон Кихот») и спасатель г. Бобруйска Евгений Лось.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Вероника Овчинникова (Одиллия, «Лебединое озеро») и спасатель г. Бобруйска Юрий Жилкин.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Виктория Тренкина (Гюльнара, «Корсар») и спасатель г. Минска Андрей Лазовиков.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Первана Мырадова (Анна, «Витовт») и начальник сектора Минского областного управления МЧС Игорь Битковский.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Элизабет Игнатчик, Вероника Олещенко (Куртизанки, «Спартак») и спасатель г. Минска Никита Кисель.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Александра Чижик (Блудница, «Кармина Бурана») и спасатель г. Минска Дмитрий Пашик.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Людмила Уланцева (Никия, «Баядерка») и спасатель Республиканского отряда специального назначения МЧС Роман Финский.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Анна Фокина (Анна Багрянородная, «Страсти») и преподаватель университета гражданской защиты МЧС Денис Криваль.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Народная артистка Беларуси Ирина Еромкина (Анна, «Анна Каренина») и оперативный дежурный Минского областного управления МЧС Денис Кунюта.

Премьера совместного проекта МЧС и Большого театра состоялась в Минске

Заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова (Ева, «Сотворение мира») и главный тренер команды МЧС Андрей Евсиков.


https://mchs.gov.by/

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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