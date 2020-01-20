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Иран передаст Украине чёрные ящики сбитого пассажирского самолёта
Источник материала: СТВ
Иран передаст Украине черные ящики сбитого пассажирского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бортовые самописцы попробуют расшифровать при помощи экспертов из Франции, Канады и США.
Если эта попытка не увенчается успехом, черные ящики будут отправлены во Францию. Отметим, что ранее Украина дважды отправляла запрос с просьбой передать самописцы в Киев.
Напомним, пассажирский украинский самолет Boeing 737 разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
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Иран передаст Украине черные ящики сбитого пассажирского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бортовые самописцы попробуют расшифровать при...
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