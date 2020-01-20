ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Быховщине прошел единый день информирования

20.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине прошел единый день информированияВ минувший четверг на территории района прошел единый день информирования. Информационно-пропагандистские группы райисполкома посетили трудовые коллективы организаций и предприятий района, где рассказали о том, что представляет собой рынок труда в нашей стране, а также еще раз напомнили основы безопасности жизнедеятельности.

Рынок труда в Республике Беларусь:

занятость и заработная плата населения

Размер доходов населения — важнейший показатель благосостояния общества, а также значимый критерий эффективности социально-экономической политики государства.

Денежные доходы населения включают: оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению, доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и т.д.), прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи вторсырья и др.).

Заработная плата

Действующая в республике система оплаты труда и принимаемые меры по ее совершенствованию позволяют обеспечить стабильный рост заработной платы работников различных отраслей экономики. Номинальная начисленная заработная плата в республике в январеноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 13,6% (прогноз на 2019 год – на 9,3%) и составила 1073,5 руб., в том числе в ноябре – 1113,1 руб.

В разрезе экономической деятельности лидерами по размеру заработной платы остаются работники IT-сектора, сферы горнодобывающей промышленности и производства химических продуктов, нефтепереработки, металлургического производства, финансовой и страховой деятельности, науки и научного обслуживания, органов государственного управления, строительства.

По Быховскому району уровень заработной платы за ноябрь 2019 года составил 788,3 руб.,  за январь-ноябрь 2019  – 759,3 руб. Темп роста заработной платы к прошлому году составляет 114,5%

В организациях бюджетной сферы района заработная плата за ноябрь составила 800 рублей, с начала 2019 года – 755,4 рублей, обеспечен темп роста заработной платы 115% к уровню прошлого года.

В бюджетной сфере

С 1 января 2020 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 15.01.2019 г. №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», изменяющий подходы в оплате труда работников бюджетных организаций, направленные на упрощение структуры заработной платы.

В соответствии с Указом заработная плата теперь состоит из оклада, стимулирующих и компенсирующих выплат.

Стимулирующие выплаты – это надбавки и премии, компенсирующие – это доплаты.

Оклад теперь рассчитывается исходя из базовой ставки в размере 185 рублей, умноженной на коэффициент тарифного разряда по занимаемой специалистами и служащими должности, а для рабочих – на кратный размер базовой ставки, соответствующий разряду выполняемых работ. При этом вместо ранее действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь теперь используется 18-разрядная тарифная сетка.

Стимулирующие и компенсирующие выплаты определяются Указом, постановлениями Минтруда и отраслевыми министерствами.

Так, Указом установлена централизованная надбавка — за стаж работы в бюджетных организациях, исчисляемая в размерах от 10% до 30% от базовой ставки в зависимости от количества отработанных лет в бюджетных организациях за период с 19 сентября 1991 г., порядок выплаты которой определен Минтруда.

Также Минтруда определяет:

порядок установления тарифных разрядов по должностям (профессиям) работников бюджетных организаций;

тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по профессиям) работников бюджетных организаций, должности (профессии) которых являются общими для всех видов деятельности;

 размеры и порядок осуществления доплат за каждый час работы в ночное время и за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Отраслевыми же министерствами определяются тарифные разряды, перечни надбавок и доплат, их размеры и порядок их выплат в отношении работников, занимающих должности, относящиеся к сфере (области) деятельности соответствующего министерства, независимо от ведомственной подчиненности бюджетных организаций.

Руководителям бюджетных организаций дано право определять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда, а также средств, получаемых от осуществления приносящей доходы деятельности, и иных средств, не запрещенных законодательством, размеры и порядок осуществления надбавок и доплат, не определенных Указом и отраслевыми министерствами.

Согласно Указу работникам также будут начисляться и выплачиваться премия, единовременная выплата на оздоровление и материальная помощь. Размеры, порядок и условия их выплаты определяются в положениях, утверждаемых руководителями бюджетных организаций.

Особенности занятости населения

В январе-ноябре 2019 года численность населения, занятого в экономике Могилевской области, снизилась на 0,8 процентного пункта к аналогичному периоду 2018 года и составила 444,9 тыс. человек.

Численность занятых в экономике Быховского района за январь-ноябрь 2019 составила 11256 чел. (январь-ноябрь 2018 – 11472 чел). В промышленности занято 1849 человек, в сельском и лесном хозяйстве – 2205, здравоохранении – 938, образовании – 1344, торговле – 555 человек.

На 1 января 2020 года в управления по труду нанимателями области заявлены сведения о наличии 8,3 тыс. вакансий. При этом число заявленных вакансий превышает число состоящих на учете безработных более чем в 6 раз. Рынок труда ориентирован на рабочие профессии.

В Быховском районе заявлено 313 вакансий, из них 185 — по рабочим профессиям.

Реализуемые государством активные меры по обеспечению занятости населения предусматривают:

содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место работы;

содействие переселению граждан из числа безработных и членов их семей на новое место жительства и работы с предоставлением нанимателями жилых помещений;

организацию профессиональной подготовки (переподготовки);

организацию оплачиваемых общественных работ;

интеграцию в трудовую сферу целевых групп населения;

содействие в организации предпринимательской деятельности безработных.

В Быховском районе за 2019 год трудоустроено на вновь созданные рабочие места 109 человек. Направлено на обучение 37 безработных граждан (операторы котельной, основы бизнес-планирования, повар).

В последние годы в стране проделана значительная работа по популяризации и совершенствованию условий осуществления предпринимательской деятельности для действующих субъектов хозяйствования, а также активизации предпринимательских инициатив граждан. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. №743 утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года.

Принятые Главой государства и Правительством меры позволяют сохранить положительную тенденцию роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные причины пожаров. АПИ

На территории нашего района в 2019 году произошло 43 пожара, погибло 7 человек.           

Основными причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 17 пожаров; нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств  – 11 пожаров; нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования  – 6 пожаров; шалость детей с огнем – 1 пожар.

С наступлением отопительного сезона значительно увеличивается число пожаров, происходящих в жилом секторе.

Во избежание нежелательных последствий пожара:

— не перекаливайте печь, топите 2-3 раза в день и прекращайте топку за 2 часа до ухода из дома или сна;

— перед дверцей печи должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см;

— не растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями;

— золу, шлак, уголь удаляйте в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений;

— не сушите, не размещайте на печах и рядом с ними топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

— не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят.

Котлы: при резком понижении температуры окружающего воздуха возникает риск замерзания трубопроводов, вода прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле, а это может привести к взрыву. Замерзшие системы отопления можно отогревать при помощи горячего песка, воды, специальным прибором. Но не используйте открытый огонь – это также  может привести к пожару.  Во время топки котла всегда контролируйте давление  – если оно растет и приближается к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить топить и удалить из котла все топливо.

При эксплуатации электрооборудования запрещается:

— эксплуатация неисправного электрооборудования;

— использовать самодельные электроприборы;

— завязывать, оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

— применять для защиты электросетей защиту незаводского изготовления;

— устанавливать нагревательные приборы на сгораемые основания без подставок, оставлять их без присмотра.

Чтобы обезопасить свое жилье от пожаров, помимо строгого соблюдения правил безопасности, в каждой жилой комнате необходимо установить автономный пожарный извещатель. АПИ, срабатывая на дым, начинает подавать мощный звуковой сигнал. Обнаружение пожара на ранней стадии позволяет спасти не только жизнь, но и снизить возможный ущерб, а в некоторых случаях и вовсе свести его к минимуму.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувший четверг на территории района прошел единый день информирования. Информационно-пропагандистские группы райисполкома посетили трудовые коллективы...
 
Новости дня
Новости разные
 
На улице Широкой Ford сбил 8-летнюю девочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика