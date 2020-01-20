На Быховщине прошел единый день информирования

Источник материала: Маяк Преднепровья

В минувший четверг на территории района прошел единый день информирования. Информационно-пропагандистские группы райисполкома посетили трудовые коллективы организаций и предприятий района, где рассказали о том, что представляет собой рынок труда в нашей стране, а также еще раз напомнили основы безопасности жизнедеятельности.

Рынок труда в Республике Беларусь:

занятость и заработная плата населения

Размер доходов населения — важнейший показатель благосостояния общества, а также значимый критерий эффективности социально-экономической политики государства.

Денежные доходы населения включают: оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению, доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и т.д.), прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи вторсырья и др.).

Заработная плата

Действующая в республике система оплаты труда и принимаемые меры по ее совершенствованию позволяют обеспечить стабильный рост заработной платы работников различных отраслей экономики. Номинальная начисленная заработная плата в республике в январе–ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 13,6% (прогноз на 2019 год – на 9,3%) и составила 1073,5 руб., в том числе в ноябре – 1113,1 руб.

В разрезе экономической деятельности лидерами по размеру заработной платы остаются работники IT-сектора, сферы горнодобывающей промышленности и производства химических продуктов, нефтепереработки, металлургического производства, финансовой и страховой деятельности, науки и научного обслуживания, органов государственного управления, строительства.

По Быховскому району уровень заработной платы за ноябрь 2019 года составил 788,3 руб., за январь-ноябрь 2019 – 759,3 руб. Темп роста заработной платы к прошлому году составляет 114,5%

В организациях бюджетной сферы района заработная плата за ноябрь составила 800 рублей, с начала 2019 года – 755,4 рублей, обеспечен темп роста заработной платы 115% к уровню прошлого года.

В бюджетной сфере

С 1 января 2020 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 15.01.2019 г. №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», изменяющий подходы в оплате труда работников бюджетных организаций, направленные на упрощение структуры заработной платы.

В соответствии с Указом заработная плата теперь состоит из оклада, стимулирующих и компенсирующих выплат.

Стимулирующие выплаты – это надбавки и премии, компенсирующие – это доплаты.

Оклад теперь рассчитывается исходя из базовой ставки в размере 185 рублей, умноженной на коэффициент тарифного разряда по занимаемой специалистами и служащими должности, а для рабочих – на кратный размер базовой ставки, соответствующий разряду выполняемых работ. При этом вместо ранее действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь теперь используется 18-разрядная тарифная сетка.

Стимулирующие и компенсирующие выплаты определяются Указом, постановлениями Минтруда и отраслевыми министерствами.

Так, Указом установлена централизованная надбавка — за стаж работы в бюджетных организациях, исчисляемая в размерах от 10% до 30% от базовой ставки в зависимости от количества отработанных лет в бюджетных организациях за период с 19 сентября 1991 г., порядок выплаты которой определен Минтруда.

Также Минтруда определяет:

порядок установления тарифных разрядов по должностям (профессиям) работников бюджетных организаций;

тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по профессиям) работников бюджетных организаций, должности (профессии) которых являются общими для всех видов деятельности;

размеры и порядок осуществления доплат за каждый час работы в ночное время и за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Отраслевыми же министерствами определяются тарифные разряды, перечни надбавок и доплат, их размеры и порядок их выплат в отношении работников, занимающих должности, относящиеся к сфере (области) деятельности соответствующего министерства, независимо от ведомственной подчиненности бюджетных организаций.

Руководителям бюджетных организаций дано право определять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда, а также средств, получаемых от осуществления приносящей доходы деятельности, и иных средств, не запрещенных законодательством, размеры и порядок осуществления надбавок и доплат, не определенных Указом и отраслевыми министерствами.

Согласно Указу работникам также будут начисляться и выплачиваться премия, единовременная выплата на оздоровление и материальная помощь. Размеры, порядок и условия их выплаты определяются в положениях, утверждаемых руководителями бюджетных организаций.

Особенности занятости населения

В январе-ноябре 2019 года численность населения, занятого в экономике Могилевской области, снизилась на 0,8 процентного пункта к аналогичному периоду 2018 года и составила 444,9 тыс. человек.

Численность занятых в экономике Быховского района за январь-ноябрь 2019 составила 11256 чел. (январь-ноябрь 2018 – 11472 чел). В промышленности занято 1849 человек, в сельском и лесном хозяйстве – 2205, здравоохранении – 938, образовании – 1344, торговле – 555 человек.

На 1 января 2020 года в управления по труду нанимателями области заявлены сведения о наличии 8,3 тыс. вакансий. При этом число заявленных вакансий превышает число состоящих на учете безработных более чем в 6 раз. Рынок труда ориентирован на рабочие профессии.

В Быховском районе заявлено 313 вакансий, из них 185 — по рабочим профессиям.

Реализуемые государством активные меры по обеспечению занятости населения предусматривают:

содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место работы;

содействие переселению граждан из числа безработных и членов их семей на новое место жительства и работы с предоставлением нанимателями жилых помещений;

организацию профессиональной подготовки (переподготовки);

организацию оплачиваемых общественных работ;

интеграцию в трудовую сферу целевых групп населения;

содействие в организации предпринимательской деятельности безработных.

В Быховском районе за 2019 год трудоустроено на вновь созданные рабочие места 109 человек. Направлено на обучение 37 безработных граждан (операторы котельной, основы бизнес-планирования, повар).

В последние годы в стране проделана значительная работа по популяризации и совершенствованию условий осуществления предпринимательской деятельности для действующих субъектов хозяйствования, а также активизации предпринимательских инициатив граждан. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. №743 утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года.

Принятые Главой государства и Правительством меры позволяют сохранить положительную тенденцию роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные причины пожаров. АПИ

На территории нашего района в 2019 году произошло 43 пожара, погибло 7 человек.

Основными причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 17 пожаров; нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств – 11 пожаров; нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 6 пожаров; шалость детей с огнем – 1 пожар.

С наступлением отопительного сезона значительно увеличивается число пожаров, происходящих в жилом секторе.

Во избежание нежелательных последствий пожара:

— не перекаливайте печь, топите 2-3 раза в день и прекращайте топку за 2 часа до ухода из дома или сна;

— перед дверцей печи должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см;

— не растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями;

— золу, шлак, уголь удаляйте в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений;

— не сушите, не размещайте на печах и рядом с ними топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

— не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят.

Котлы: при резком понижении температуры окружающего воздуха возникает риск замерзания трубопроводов, вода прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле, а это может привести к взрыву. Замерзшие системы отопления можно отогревать при помощи горячего песка, воды, специальным прибором. Но не используйте открытый огонь – это также может привести к пожару. Во время топки котла всегда контролируйте давление – если оно растет и приближается к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить топить и удалить из котла все топливо.

При эксплуатации электрооборудования запрещается:

— эксплуатация неисправного электрооборудования;

— использовать самодельные электроприборы;

— завязывать, оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

— применять для защиты электросетей защиту незаводского изготовления;

— устанавливать нагревательные приборы на сгораемые основания без подставок, оставлять их без присмотра.

Чтобы обезопасить свое жилье от пожаров, помимо строгого соблюдения правил безопасности, в каждой жилой комнате необходимо установить автономный пожарный извещатель. АПИ, срабатывая на дым, начинает подавать мощный звуковой сигнал. Обнаружение пожара на ранней стадии позволяет спасти не только жизнь, но и снизить возможный ущерб, а в некоторых случаях и вовсе свести его к минимуму.