Один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» умер на 46-м году жизни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации. Музыканту было 45 лет, сообщается в официальном Instagram группы «Трубецкой» (один из двух коллективов, на который распалась группа в 2014 году).

«Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг!» – говорится в сообщении.

Продюсер группы Евгений Колмыков подтвердил ТАСС данную информацию. Шестого июня прошлого года на музыканта напали в Минске , после чего он был госпитализирован без сознания с черепно-мозговой травмой.