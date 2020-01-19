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Один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» умер на 46-м году жизни
20.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации. Музыканту было 45 лет, сообщается в официальном Instagram группы «Трубецкой» (один из двух коллективов, на который распалась группа в 2014 году).
Продюсер группы Евгений Колмыков подтвердил
Группа «Ляпис Трубецкой» была создана в 1989 году и существовала до 2014 года. Коллектив был назван в
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Шестого июня на Руслана Владыко напали в Минске, после чего он был госпитализирован без сознания с черепно-мозговой травмой и полгода пробыл в коме.
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