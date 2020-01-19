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Один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» умер на 46-м году жизни

20.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации. Музыканту было 45 лет, сообщается в официальном Instagram группы «Трубецкой» (один из двух коллективов, на который распалась группа в 2014 году).

«Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг!» – говорится в сообщении.

Продюсер группы Евгений Колмыков подтвердил ТАСС данную информацию. Шестого июня прошлого года на музыканта напали в Минске, после чего он был госпитализирован без сознания с черепно-мозговой травмой.

Группа «Ляпис Трубецкой» была создана в 1989 году и существовала до 2014 года. Коллектив был назван в честь героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. За время своего существования коллектив выпустил 13 альбомов.

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Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг! #трубецкой #trubetskoy #trubetskoyband

Публикация от ????Группа Trubetskoy (@trubetskoyband)



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Теги: Минск
 
 
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Шестого июня на Руслана Владыко напали в Минске, после чего он был госпитализирован без сознания с черепно-мозговой травмой и полгода пробыл в коме.
 
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