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Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон поддержали друг друга на мероприятии. Фанаты ликуют
Источник материала: СТВ
Брэд Питт и его бывшая жена Дженнифер Энистон встретились за кулисами награды Гильдии киноактеров США.
Как
Актеры наблюдали за кулисами за награждением, а затем тепло обнялись, поздравляя друг друга с победой.
После развода с Анджелиной Джоли Брэду Питту приписывают романы со многими знаменитостями. В СМИ регулярно появляются заголовки о том, что Питт и Энистон снова вместе. В последние годы экс-супруги стали чаще общаться.
Актер иронично пошутил над своим одиночеством во время торжественной речи. Питт отметил, что добавит фото со статуэткой в свой профиль в приложении для знакомств.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты пять лет. Пара сыграла свадьбу в 2000 году, а рассталась из-за романа актера с Анджелиной Джоли. С ней он
Звезда сериала «Друзья» развелась с супругом в 2018 году.
Фанаты неоднократно в сети писали о том, что мечтают о воссоединении пары. Во время церемонии в Twitter встречу бывших супругов назвали одним из самых трогательных моментов мероприятия.
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Брэд Питт и его бывшая жена Дженнифер Энистон встретились за кулисами награды Гильдии киноактеров США. Как сообщает Daily Mail, экс-супруги поздравили друг друга с...
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