Российскую Конституцию могут изменить уже в апреле

Источник материала: Ежедневник



фото: novayagazeta.ru

Согласно предварительным планам Кремля, голосование по поправкам в Основной закон страны может состояться в День космонавтики, 12 апреля.

Перед этим поправки должны принять обе палаты парламента, а также не менее двух третей заксобраний регионов, пишет РБ К.

По словам источника издания, текст поправок в Основной закон, вынесенных на голосование, может составить не менее сорока строк. Ранее Путин заявлял, что поправки будут вынесены на голосование одним пакетом.



Поправки в российскую Конституцию предлагают, в частности, закрепить роль и статус Госсовета, предоставить Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его замов, министров. Президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить.

Глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Советом федерации. Президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него. Планируется также убрать слово «подряд» из положения Конституции, согласно которому одно лицо не может быть президентом именно два срока подряд.

Конституционному суду должно быть предоставлено право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания. Совфед планирует наделить полономочиями по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов.

Инициированное Путиным внесение поправок в Конституцию вызвало широкий резонанс в обществе, поскольку они подразумевают ослабление президентской власти в пользу парламента и Госсовета (наблюдатели предполагают, что последний возглавит именно Путин, который после 2024 года уже не сможет принимать участие в президентских выборах).