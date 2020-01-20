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Российскую Конституцию могут изменить уже в апреле
20.01.2020 11:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: novayagazeta.ru
Согласно предварительным планам Кремля, голосование по поправкам в Основной закон страны может состояться в День космонавтики, 12 апреля.
Перед этим поправки должны принять обе палаты парламента, а также не менее двух третей заксобраний регионов, пишет
По словам источника издания, текст поправок в Основной закон, вынесенных на голосование, может составить не менее сорока строк. Ранее Путин заявлял, что поправки будут вынесены на голосование одним пакетом.
Инициированное Путиным внесение поправок в Конституцию вызвало широкий резонанс в обществе, поскольку они подразумевают ослабление президентской власти в пользу парламента и Госсовета (наблюдатели предполагают, что последний возглавит именно Путин, который после 2024 года уже не сможет принимать участие в президентских выборах).
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Согласно предварительным планам Кремля, голосование по поправкам в Основной закон страны может состояться в День космонавтики, 12 апреля.
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