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Не дать опомниться: в Кремль уже наметили и дату голосования по Конституции

20.01.2020 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле предварительно уже запланировали дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которые дадут возможность Путину остаться у власти на многие годы.



Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.

Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника. Но эта дата менее вероятна, добавляет один из них. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента. 

Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро. Более подробно рассказывать о процедуре источники отказались.


В указе Бориса Ельцина (первого президента РФ - прим. БП) о проведении 12 декабря 1993 года всенародного голосования по проекту Конституции говорилось, что она вступает в силу с момента опубликования результатов волеизъявления граждан в случае принятия ее всенародным голосованием.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил, что окончательное решение о внесении поправок в Конституцию будет приниматься по результатам голосования граждан.

В настоящий момент пока не определены процедурные сроки принятия решений, от которых и будет зависеть дата всероссийского голосования, пояснил один из собеседников.
 
 
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В Кремле предварительно уже запланировали дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которые дадут возможность Путину остаться у...
 
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