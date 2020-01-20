Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Источник материала: Горецкий вестник





Торжественная церемония награждения победителей второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и победителей отборочного тура олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» состоялась сегодня в актовом зале ГУО «Гимназия № 1 г. Горки». Олимпиады призваны выявлять одаренных детей, развивать их творческие способности. В этом году всего в школьных олимпиадах на районном уровне приняли участие 292 учащихся. 130 дипломов вручено победителям и призерам, а также в качестве поощрения.

Со словами приветствия, поздравлений и благодарности в адрес талантливых учеников, их педагогов, родителей к присутствующим обратился начальник отдела по образованию Горецкого райисполкома Владимир Лебедев. Он отметил высокие результаты школьников и пожелал новых свершений и достижений. А они уже есть на областном уровне — 15 дипломов победителей и призеров. И такой результат хороший повод для гордости за горецких школьников.

Владимир Владимирович, а также ряд специалистов отдела провели церемонию награждения.

Имена многих школьников не раз звучали в числе победителей и призеров по нескольким предметам, что подтверждает насколько одаренные и трудолюбивые наши ребята. Все эти дипломы — высокая оценка их знаний, стремления развиваться и совершенствоваться.

Музыкальные подарки в этот день дарили неподражаемые талантливые исполнители из числа учащихся гимназии: образцовый хореографический ансамбль «Карусель», вокальный коллектив «Позитив», Евгения Хомченко, дуэт Елизавета Петрусенко и Лилии Кокиц и др.

Галина КОЖЕВНИКОВА.































































































































































































Фото Михаила ЛЕВЦОВА.