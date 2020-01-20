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Множество заслуженных наград для участников олимпиад

20.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Торжественная церемония награждения победителей второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и победителей отборочного тура олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» состоялась сегодня в актовом зале ГУО «Гимназия № 1 г. Горки». Олимпиады призваны выявлять одаренных детей, развивать их творческие способности. В этом году всего в школьных олимпиадах на районном уровне приняли участие 292 учащихся. 130 дипломов вручено победителям и призерам, а также в качестве поощрения.

Со словами приветствия, поздравлений и благодарности в адрес талантливых учеников, их педагогов, родителей к присутствующим обратился начальник отдела по образованию Горецкого райисполкома Владимир Лебедев. Он отметил высокие результаты школьников и пожелал новых свершений и достижений. А они уже есть на областном уровне — 15 дипломов победителей и призеров. И такой результат хороший повод для гордости за горецких школьников.

Владимир Владимирович, а также ряд специалистов отдела провели церемонию награждения.

Имена многих школьников не раз звучали в числе победителей и призеров по нескольким предметам, что подтверждает насколько одаренные и трудолюбивые наши ребята. Все эти дипломы — высокая оценка их знаний, стремления развиваться и совершенствоваться.

Музыкальные подарки в этот день дарили неподражаемые талантливые исполнители из числа учащихся гимназии: образцовый хореографический ансамбль «Карусель», вокальный коллектив «Позитив», Евгения Хомченко, дуэт Елизавета Петрусенко и Лилии Кокиц и др.

Галина КОЖЕВНИКОВА.

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Множество заслуженных наград для участников олимпиад

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.


 
 
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Торжественная церемония награждения победителей второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и победителей отборочного тура олимпиады...
 
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