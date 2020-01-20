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Англичане вырастили коноплю и построили из нее дом. Взгляните, что получилось

20.01.2020 11:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитекторы Practice Architecture задались целью построить дом, который был бы полностью экологичным, дешевым в строительстве и эксплуатации. Как ни странно, лучшим материалом для реализации их плана стала конопля. Смотрите, как выглядит настоящий конопляный дом на ферме Margent в Англии.


Фото: Oskar Proctor

Конопля давно используется для производства одежды и биотоплива, а теперь из нее будут и строительные материалы делать. Технология не сложная — волокна этого растения смешивают с известью. Получается легкий экологически чистый аналог бетона, обладающий отличными теплоизоляционными качествами. В сыром виде его укладывают в каркас стен или формируют из него стеновые панели. Считается, что в зданиях, построенных из такого материала, хорошая акустика, а также не бывает сырости и вредителей.




Архитекторы Practice Architecture заранее изготовили большие панели и затем доставили их на ферму для быстрой сборки. Кроме того, для проекта компания разработала специальный гофрированный материал (напоминает коричневый ондулин) для отделки фасада. В его составе — конопляные волокна, смешанного со смолой, которая получена из сельскохозяйственных отходов. Коноплю, кстати, выращивали на этой же ферме — на строительство дома был использован урожай с 20 акров (примерно 8 гектаров).




Помимо того, что дом построен из исключительно природным материалов, он еще и работает автономно, питаясь от солнечных батарей на крыше.

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Конопля давно используется для производства одежды и биотоплива, а теперь из нее будут и строительные материалы делать.
 
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