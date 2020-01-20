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Англичане вырастили коноплю и построили из нее дом. Взгляните, что получилось
Источник материала: Tut.by
Архитекторы
Конопля давно используется для производства одежды и биотоплива, а теперь из нее будут и строительные материалы делать. Технология не сложная — волокна этого растения смешивают с известью. Получается легкий экологически чистый аналог бетона, обладающий отличными теплоизоляционными качествами. В сыром виде его укладывают в каркас стен или формируют из него стеновые панели. Считается, что в зданиях, построенных из такого материала, хорошая акустика, а также не бывает сырости и вредителей.
Помимо того, что дом построен из исключительно природным материалов, он еще и работает автономно, питаясь от солнечных батарей на крыше.
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Конопля давно используется для производства одежды и биотоплива, а теперь из нее будут и строительные материалы делать.
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