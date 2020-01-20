Егор Филипенко: мне с Багой комфортно работалось. Думаю, он стал заложником ситуации, в которую попал в клуб

- Мне с Багой комфортно работалось. Думаю, он стал заложником ситуации, в которую попал в клуб. Но так устроена работа тренера, именно он несет главную ответственность. После отставки я позвонил Алексею Анатольевичу и поблагодарил за совместную работу.





Нехайчик в БАТЭ? Паша классный футболист, тихоня. Всегда ведет себя скромно. Для нас это усиление, сто процентов.





Борьба за чемпионство? Мне кажется, ее будут вести три клуба — БАТЭ, брестское "Динамо" и "Шахтер". Но пока сложно что-то спрогнозировать.