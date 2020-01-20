Звезда погасла. Известные люди, которые умерли, не дожив до 40 лет

"АиФ" рассказывает об известных и талантливых людях, умерших до своего сорокалетия. Кто-то из них ушел много лет тому назад, а кто-то буквально в прошлом году, но в это до сих пор сложно поверить.
Юлия Началова, певица, 38 лет
Смерть певицы стала настоящим потрясением для ее поклонников, ведь даже когда в СМИ попала информация о том, что Юлия находится в больнице, пиар-директор артистки Анна Исаева тут же попыталась успокоить общественность, заявив, что с Началовой все хорошо: «Юлия попала в небольшую неприятность — она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей. Просим всех успокоиться, не проявлять излишнего внимания к проблемам Юлии, не терроризировать телефоны всех ее родных и менеджмента и просто иметь такт. Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать "пляски на костях" и проявлять якобы "сочувствие" к людям ради собственных рейтингов — совершенно беспардонно», — написала Исаева на официальной странице исполнительницы в Instagram 11 марта. А уже через пять дней певицы не стало. Вокруг ее смерти ходило много слухов, говорили, что Началова болела раком, но эту версию родные девушки опровергли. К летальному исходу привел сепсис, с которым не смог справиться и без того ослабленный организм Юлии, ведь она много лет боролась с подагрой и сахарным диабетом.
После смерти 38-летней артистки начался суд из-за ее квартиры в элитном жилом комплексе. Якобы Началова переписала часть недвижимости на своего гражданского супруга хоккеиста Александра Фролова. В интервью пиар-директор Юлии объясняла поступок своей подопечной желанием спасти отношения и банальной невнимательностью: «Она удивлялась, говорила, что вообще не припомнит, чтобы расписывалась в этом документе. То есть, возможно, это была кипа бумаг, которую Фролов ей дал, а она и подписала все, не обратив внимания на содержание. А может, подмахнула, подумав. Тогда этому может быть только одна причина: документ датирован 2015 годом — это как раз время, когда Юля и Александр расставались. И, возможно, она это сделала, чтобы сохранить отношения», — приводит слова Анны Исаевой kp.ru. По сообщениям СМИ, Фролову все же удалось отстоять в суде свое право на часть квартиры бывшей возлюбленной.
Сергей Супонев, телеведущий, 38 лет
В 90-е Сергей Супонев был одним из самых любимых телеведущих подрастающего поколения, ведь он вел такие популярные в то время передачи, как «Марафон 15», «Зов джунглей» и «Звездный час», а еще являлся руководителем дирекции детских и развлекательных программ. Незадолго до своей смерти Сергей давал интервью своим коллегам, рассказывая о новом проекте, который планировал запустить: «Это действительно телевидение XXI века... Ну, вы увидите, в общем, это очень интересно…» 8 декабря 2001 года Супонев погиб в результате несчастного случая, катаясь на снегоходе. «Это серьезная травма, огромная рана на душе и на сердце, которую ничем не сгладишь — ни поисками виновного, ни местью», — говорила сестра телеведущего Лена Перова, вспоминая те трагические события. По словам певицы, ее не раз приглашали в различные передачи, чтобы обсудить эту болезненную для их семьи тему, но она отказывалась: «Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование. Отказалась, естественно. А зачем? Говорю: вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата и вообще всю эту ситуацию вскапывать», — приводит слова Перовой «Стархит».
На момент гибели у Супонева от первого брака с журналисткой Валерией Истоминой остался семнадцатилетний сын Кирилл и годовалая дочь Полина, появившаяся на свет в союзе с актрисой Ольгой Мотиной. К сожалению, Кирилл покончил с собой в возрасте 30 лет.
Кирилл Толмацкий, певец, 35 лет
О желании инсценировать свою смерть в 35 лет Кирилл Толмацкий, больше известный под псевдонимом Децл, не раз говорил в различных интервью, поэтому когда в начале 2019 года СМИ опубликовали новость о том, что артист умер, многие не сразу восприняли ее всерьез, думали, что это фейк, неудачная шутка. Но нет. 3 февраля певца не стало, после выступления на одной из частных вечеринок в Ижевске у него произошел сердечный приступ. К моменту, когда на место приехала бригада скорой помощи, было уже слишком поздно.
У Толмацкого осталась жена Юлия Киселева и сын Антоний (Тони), правда, официально, по документам, Децл свое отцовство не подтвердил. Данный вопрос в свое время хотел урегулировать отец рэпера— Александр Толмацкий, но, по словам продюсера, Киселева не дала ему это сделать и начала препятствовать общению внука с бабушкой и дедушкой: «Никто не может с ней связаться, а мы тем более, потому что мы не знаем, где она. Юля нас заблокировала во всех соцсетях. Я даже не могу зайти на страницу своего сына, и Ира тоже. Проблема в том, что Юля по-хамски себя ведет и все переворачивает с ног на голову», — рассказывал Александр журналу «Телепрограмма». Возможно, такую линию поведения Киселева выбрала потому, что еще при жизни Кирилла ни он сам, ни его сын не общались с Толмацким-старшим. Певец не смог простить отца за то, что тот развелся с его матерью и женился на молодой танцовщице Анне, родившей ему двоих детей. Кстати, девушка была ровесницей рэпера.
Владислав Галкин, актер, 38 лет
Несколько лет назад в жизни актера произошло радостное событие — в 70 лет он стал отцом. По признаниям Галкина, новая супруга, певица Инна Разумихина, помогла ему пережить потерю сына.