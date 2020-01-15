Ей точно 52? Памела Андерсон снялась обнаженной для журнала

Источник материала: Tut.by

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон снялась обнаженной для журнала Vanity Fair Italia. Кадры съемки появились в ее Instagram-аккаунте и аккаунте фотографа Кармело Редондо.

На одном из снимков обнаженная знаменитость позирует сидя на кресле, которое покрыто белыми простынями. При этом 52-летняя Андерсон смотрит вверх, держа сигарету в руке. На ней нет никаких аксессуаров, а волосы накручены на бигуди.

Подписчикам понравился снимок. «Всегда креативная и уникальная, я восхищаюсь тобой», — написал один. «Очаровательная богиня», — восхитился другой. «Прекрасная съемка, и ты как всегда шикарна», — отметил третий.

Отметим, что в ноябре 2019 года Андерсон уже принимала участие в откровенной съемке для австралийской версии журнала Maxim.