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Ей точно 52? Памела Андерсон снялась обнаженной для журнала

20.01.2020 12:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон снялась обнаженной для журнала Vanity Fair Italia. Кадры съемки появились в ее Instagram-аккаунте и аккаунте фотографа Кармело Редондо.

На одном из снимков обнаженная знаменитость позирует сидя на кресле, которое покрыто белыми простынями. При этом 52-летняя Андерсон смотрит вверх, держа сигарету в руке. На ней нет никаких аксессуаров, а волосы накручены на бигуди. 

Подписчикам понравился снимок. «Всегда креативная и уникальная, я восхищаюсь тобой», — написал один. «Очаровательная богиня», — восхитился другой. «Прекрасная съемка, и ты как всегда шикарна», — отметил третий.

Отметим, что в ноябре 2019 года Андерсон уже принимала участие в откровенной съемке для австралийской версии журнала Maxim. 

 
 
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На одном из снимков обнаженная знаменитость позирует сидя на кресле, которое покрыто белыми простынями.
 
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