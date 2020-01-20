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Лукашенко поблагодарил ФПБ за активное участие в парламентской избирательной кампании

20.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов за активное участие в парламентской избирательной кампании. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

«Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад в ее организацию, — сказал Президент. — Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в кампании, помогут ее организовать на местах, что и было сделано».

Александр Лукашенко подчеркнул роль ФПБ в общественно-политической жизни страны, назвав организацию одной из самых многочисленных. «Основу составляют люди, которые трудятся, работают, а не занимаются политиканством, хождением по чистым и уютным минским улицам», — отметил он.

Во время встречи обсуждался также ход подготовки к восьмому съезду Федерации профсоюзов Беларуси, который планируется провести в конце февраля.

Александр Лукашенко поручил главе Администрации Президента и правительству подключиться к процессу подготовки этого мероприятия. «Если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично, чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих же много. Даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо, вы человек опытный, я это знаю», — подчеркнул глава государства.

По его словам, профсоюзы должны гордиться той ролью, которую они играют в современном белорусском обществе. «Непростое время, люди разные, естественно. Кто-то так, кто-то эдак будет судачить по этому поводу. Но все должны понимать: не дай бог какие-то трудные времена, нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол (по-старому говоря) — наша молодежная организация, все организации будут задействованы. Не дай бог, конечно, этих трудных времен. Мы стратегически ориентируемся и выстраиваем свою жизнь, и люди должны это понимать. Поэтому съезд мы должны провести достойно, красиво», — сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил заинтересованность в личном участии в работе предстоящего съезда ФПБ. «Это масштабное внутреннее мероприятие. Тем более такой политически важный год: президентские выборы, съезд народа Беларуси — Всебелорусское народное собрание, которое выработает стратегию на перспективу. Профсоюзы здесь должны сыграть свою роль», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь Михаил Орда поблагодарил Президента за поддержку важных инициатив ФПБ, в частности по усилению гарантий занятости добросовестным работникам, закрепленных в новой редакции Трудового кодекса.

Фото Николая Петрова.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов за активное участие в парламентской избирательной кампании. Об этом глава государства...
 
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