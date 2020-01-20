ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Будет более справедливо». В Беларуси хотят по-новому рассчитывать плату за вывоз мусора

20.01.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чиновники считают, что нынешний порядок расчета стоимости вывоза твердых коммунальных отходов в Беларуси не оптимален. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов в эфире программы «Неделя» на СТВ. С 2021 года тарифы за эту коммунальную услугу могут начать рассчитывать по-новому.


Фото: Евгений Ерчак

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства говорят, что к существующей системе расчета платы за вывоз мусора для населения есть вопросы.

Напомним, сейчас тарифы на вывоз мусора, или как эта услуга называется в жировке, обращение с твердыми коммунальными отходами, рассчитываются исходя из нормативов их образования по объему. Этот норматив устанавливается отдельно в каждом районе и каждом крупном городе, поэтому он отличается по стране. Тарифы на вывоз мусора также устанавливаются для каждой области и Минска свои. Они повышаются раз в год и могут индексироваться каждый квартал с учетом роста доходов населения.

 

К примеру, в Минске нормативы на образование отходов на одного человека составляют 2,68 кубометра в год — это 2680 литров. Если перевести этот объем в средние мусорные ведра, то получится, что каждый минчанин выбрасывает за 12 месяцев 268 ведер мусора, а семья из трех человек — 804 ведра, больше двух в день.

— В соответствии с программой, в том числе национальной стратегии, мы планируем обеспечить плавный переход на учет или расчет по массе образования (мусора- прим. авт.). Это будет более справедливо и более правильно, — сказал Виталий Смирнов. — В настоящее время разрабатывается технический кодекс о методике массы образования отходов у потребителей, у населения. Я думаю, что мы, разработав и утвердив в установленном порядке технический кодекс, определим методику, и таким образом будет производиться расчет.

Замминистра говорит, что в этом году расчеты будут делаться по-старому.

— Наверное, с 2021 года у нас в планах заложен такой (новый — прим. авт.) порядок определения, — сказал Виталий Смирнов.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замминистра ЖКХ рассказал, какие изменения в расчетах платы за обращение с твердыми коммунальными отходами планируется ввести с 2021 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поблагодарил ФПБ за активное участие в парламентской избирательной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика