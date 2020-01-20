«Будет более справедливо». В Беларуси хотят по-новому рассчитывать плату за вывоз мусора

Источник материала: Tut.by

Чиновники считают, что нынешний порядок расчета стоимости вывоза твердых коммунальных отходов в Беларуси не оптимален. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов в эфире программы «Неделя» на СТВ. С 2021 года тарифы за эту коммунальную услугу могут начать рассчитывать по-новому.



Фото: Евгений Ерчак

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства говорят, что к существующей системе расчета платы за вывоз мусора для населения есть вопросы.

Напомним, сейчас тарифы на вывоз мусора, или как эта услуга называется в жировке, обращение с твердыми коммунальными отходами, рассчитываются исходя из нормативов их образования по объему. Этот норматив устанавливается отдельно в каждом районе и каждом крупном городе, поэтому он отличается по стране. Тарифы на вывоз мусора также устанавливаются для каждой области и Минска свои. Они повышаются раз в год и могут индексироваться каждый квартал с учетом роста доходов населения.

К примеру, в Минске нормативы на образование отходов на одного человека составляют 2,68 кубометра в год — это 2680 литров. Если перевести этот объем в средние мусорные ведра, то получится, что каждый минчанин выбрасывает за 12 месяцев 268 ведер мусора, а семья из трех человек — 804 ведра, больше двух в день.

— В соответствии с программой, в том числе национальной стратегии, мы планируем обеспечить плавный переход на учет или расчет по массе образования (мусора- прим. авт.). Это будет более справедливо и более правильно, — сказал Виталий Смирнов. — В настоящее время разрабатывается технический кодекс о методике массы образования отходов у потребителей, у населения. Я думаю, что мы, разработав и утвердив в установленном порядке технический кодекс, определим методику, и таким образом будет производиться расчет.

Замминистра говорит, что в этом году расчеты будут делаться по-старому.

— Наверное, с 2021 года у нас в планах заложен такой (новый — прим. авт.) порядок определения, — сказал Виталий Смирнов.