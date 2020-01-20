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Логойск и Силичи вошли в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ
20.01.2020 11:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Логойск и Силичи вошли в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ у российских туристов для отдыха и путешествий этой зимой. Такие данные предоставил БЕЛТА туристический портал Турстат.
Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Армении и Кыргызстане.
В первую десятку лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, посещаемых туристами, входят Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Беларуси, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Цахкадзор в Армении, Каракол в Кыргызстане и Чимган в Узбекистане.
Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ.
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Фото из открытых источников Логойск и Силичи вошли в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ у...
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