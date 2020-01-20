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Брестское «Динамо» отправилось на первый сбор в Турцию, где сыграет четыре товарищеских матча
20.01.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» отправилось на первый зарубежный сбор в Турцию, который продлится с 20 января и по 3 февраля. Во время сбора будет сыграно четыре товарищеских матча. Соперниками станут украинские «Мариуполь» и «Динамо» (Киев), а также «Слован» из Братиславы и самарские «Крылья Советов».
Фото: ФК «Динамо» (Брест)
Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который тренировался с командой в Минске, но которого пока нет на сайте в составе:
Вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович.
Защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики.
Полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук.
Нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.
Расписание матчей:
24 января, 17:00 «Динамо-Брест» — «Мариуполь»;
Как команда менялась в межсезонье
В Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».
5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.
Покинул клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ и лучший вратарь Беларуси прошлого сезона Александр Гутор, который перешел в «Шахтер».
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Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» отправилось на первый зарубежный сбор в Турцию, который продлится с 20 января и по 3 февраля. Во время...
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