Брестское «Динамо» отправилось на первый сбор в Турцию, где сыграет четыре товарищеских матча

Источник материала: Виртуальный Брест

Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» отправилось на первый зарубежный сбор в Турцию, который продлится с 20 января и по 3 февраля. Во время сбора будет сыграно четыре товарищеских матча. Соперниками станут украинские «Мариуполь» и «Динамо» (Киев), а также «Слован» из Братиславы и самарские «Крылья Советов».





Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук взял на сборы 22 игрока, среди которых есть и вратарь Игнатович, который тренировался с командой в Минске, но которого пока нет на сайте в составе:

Вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович.

Защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики.

Полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук.

Нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.

Расписание матчей:

24 января, 17:00 «Динамо-Брест» — «Мариуполь»;

27 января, 17:00 «Динамо-Брест» — «Динамо» Киев;

29 января, 17:30 «Динамо-Брест» — «Слован» (Братислава);

2 февраля, 17:00 «Динамо-Брест» — «Крылья Советов» (Самара).

Как команда менялась в межсезонье

В Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.

Покинул клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ и лучший вратарь Беларуси прошлого сезона Александр Гутор, который перешел в «Шахтер».