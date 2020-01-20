Щедрые будни в магазине «Радуга». Только 20, 21 и 22 января.
Фарш куриный «Домашний» охл, кг — 5.49;
Апельсин, кг — 1.99;
Макароны «Макфа» паутинка/ рожки, 400г — 1.19;
Чай черный листовой Greenfield Голден Цейлон, кг — 4.19.
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Щедрые будни в магазине «Радуга»
20.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Щедрые будни в магазине «Радуга». Только 20, 21 и 22 января.
Фарш куриный «Домашний» охл, кг — 5.49;
Апельсин, кг — 1.99;
Макароны «Макфа» паутинка/ рожки, 400г — 1.19;
Чай черный листовой Greenfield Голден Цейлон, кг — 4.19.
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Щедрые будни в магазине «Радуга». Только 20, 21 и 22 января.
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