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Щедрые будни в магазине «Радуга»

20.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Щедрые будни в магазине «Радуга». Только 20, 21 и 22 января.

Фарш куриный «Домашний» охл, кг — 5.49;

Апельсин, кг — 1.99;

Макароны «Макфа» паутинка/ рожки, 400г — 1.19;

Чай черный листовой Greenfield Голден Цейлон, кг — 4.19.


 
 
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Щедрые будни в магазине «Радуга». Только 20, 21 и 22 января.
 
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