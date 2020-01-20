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На третьей линии минской подземки монтируют защитные экраны
Источник материала: Партизан
На двух станциях третьей линии подземки производятся работы по монтажу защитных экранов
— На строящейся станции «Ковальская Слобода» специалисты нашего предприятия уже завершают монтаж защитных экранов, дверей автоматических станционных (ДАС), как они именуются в проектной документации, — рассказал
Одновременно трудятся две бригады, одна готовит анкерные отверстия на перроне, вторая затем занимается монтажом данного оборудования. Приобретено оно было у турецкой компании. Для производства этого вида работ УП «Минскметрострой» также закупило специальное сверлильное оборудование.
Норма сборки полного комплекта защитных экранов на две стороны одной станции — 35 дней. В подготовительный период на их платформах были задействованы маркшейдеры и геодезисты, от точности данных которых тоже зависит последующее бесперебойное функционирование ДАС.
Весьма ответственны работы и у монтажников защитных экранов: вынос оборудования по осям на платформе должен быть рассчитан вплоть до миллиметров и даже микрон. Иначе стекло будет зажиматься, а двери — плохо открываться и закрываться.
В соответствии с запланированным графиком на «Ковальской Слободе» установка ДАС должна быть завершена к 1 февраля
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На двух станциях третьей линии подземки производятся работы по монтажу защитных экранов
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