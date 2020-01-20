Источник материала: Виртуальный Брест

С начала года в Беларуси произошло уже четыре смертельных случая на железной дороге, погибли четыре человека.





Мужчина погиб в результате наезда пассажирского состава в Пинском районе, сообщили в понедельник в МВД Беларуси.

Трагедия произошла накануне около полуночи в Пинском районе, на остановочном пункте Молотковичи – жителя агрогородка сбил поезд Брест – Гомель.

"Мужчина погиб на месте. Применялось экстренное торможение состава. Задержки движения поездов не было", - рассказали в МВД.

Там отметили, что погибшему было 40 лет. По факту произошедшего проводится проверка.

В МВД подчеркнули, что с начала года произошло уже четыре несчастных случая на железной дороге. В результате погибло четыре человека, в связи с этим правоохранители призвали граждан быть внимательными и осторожными на железнодорожных путях.