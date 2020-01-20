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Мужчина погиб в результате наезда пассажирского состава в Пинском районе
20.01.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С начала года в Беларуси произошло уже четыре смертельных случая на железной дороге, погибли четыре человека.
Мужчина погиб в результате наезда пассажирского состава в Пинском районе, сообщили в понедельник в МВД Беларуси.
Трагедия произошла накануне около полуночи в Пинском районе, на остановочном пункте Молотковичи – жителя агрогородка сбил поезд Брест – Гомель.
"Мужчина погиб на месте. Применялось экстренное торможение состава. Задержки движения поездов не было", - рассказали в МВД.
Там отметили, что погибшему было 40 лет. По факту произошедшего проводится проверка.
В МВД подчеркнули, что с начала года произошло уже четыре несчастных случая на железной дороге. В результате погибло четыре человека, в связи с этим правоохранители призвали граждан быть внимательными и осторожными на железнодорожных путях.
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С начала года в Беларуси произошло уже четыре смертельных случая на железной дороге, погибли четыре человека. Мужчина погиб в результате наезда пассажирского...
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