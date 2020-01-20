ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют и криптовалют на сегодня

20.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Торги в понедельник на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись ослаблением доллара и евро. Биткойн -430.97

Курс доллара снизился всего на 0,0013 BYN до 2,1215 BYN/USD. Доллар дешевеет уже третий день подряд, но от максимума за девять месяцев сейчас доллар разделяет всего 0,0033 BYN.

Курс евро опустился лишь на 0,0009 BYN до 2,3625 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме за 275 дней (9 месяцев).

Курс российского рубля вырос на 0,0021 BYN до 3,4548 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 8639.87$ (-430.97);

Bitcоin Cash/ВСС – 331.75$ (-23.58);

Litеcoin − 57.04$ (-4.09);

Еthеreum − 165.64$ (-10.77);

ZCаsh − 50.7$ (-2.32);

DigitalCash − 102.45$ (-3.48);

Monero − 65.1$ (-3.58).


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торги в понедельник на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись ослаблением доллара и евро. Биткойн -430.97
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина погиб в результате наезда пассажирского состава в Пинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика