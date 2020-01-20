Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Торги в понедельник на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись ослаблением доллара и евро. Биткойн -430.97

Курс доллара снизился всего на 0,0013 BYN до 2,1215 BYN/USD. Доллар дешевеет уже третий день подряд, но от максимума за девять месяцев сейчас доллар разделяет всего 0,0033 BYN.

Курс евро опустился лишь на 0,0009 BYN до 2,3625 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме за 275 дней (9 месяцев).

Курс российского рубля вырос на 0,0021 BYN до 3,4548 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 8639.87$ (-430.97);

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