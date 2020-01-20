|
Выявлены нарушения
20.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Комитетом госконтроля Могилевской области проведена проверка отдельных вопросов деятельности могилевского ГУКДП «Строймонтажкомплект», занимающегося снабжением и комплектацией строительных организаций региона, а также сдачей в аренду государственного имущества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитетом госконтроля Могилевской области проведена проверка отдельных вопросов деятельности могилевского ГУКДП «Строймонтажкомплект», занимающегося...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)