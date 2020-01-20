Источник материала: Кричевская жизнь

Комитетом госконтроля Могилевской области проведена проверка отдельных вопросов деятельности могилевского ГУКДП «Строймонтажкомплект», занимающегося снабжением и комплектацией строительных организаций региона, а также сдачей в аренду государственного имущества.

Выявлены нарушения законодательства о распоряжении государственным имуществом и аренде, земле, порядка учета драгоценных металлов, предоставления государственной статистической отчетности, неэффективное использование вверенного госимущества и иное.

Комитетом рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, устранение выявленных нарушений взято на контроль.

А. Игликов,

заместитель председателя Комитета.