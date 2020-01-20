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Выявлены нарушения

20.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Комитетом госконтроля Могилевской области проведена проверка отдельных вопросов деятельности могилевского ГУКДП «Строймонтажкомплект», занимающегося снабжением и комплектацией строительных организаций региона, а также сдачей в аренду государственного имущества.
Выявлены нарушения законодательства о распоряжении государственным имуществом и аренде, земле, порядка учета драгоценных металлов, предоставления государственной статистической отчетности, неэффективное использование вверенного госимущества и иное.
Комитетом рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, устранение выявленных нарушений взято на контроль.
А. Игликов,
заместитель председателя Комитета.

 
 
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Комитетом госконтроля Могилевской области проведена проверка отдельных вопросов деятельности могилевского ГУКДП «Строймонтажкомплект», занимающегося...
 
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