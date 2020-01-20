Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Прогнозы на Евровидение
Прогнозы на Евровидение
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Разное
Крещение в Глуске (фоторепортаж)
20.01.2020 —
Разное
|
Радзiма
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Радзiма
0
Ссылка на источник
32
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крещение в Глуске (фоторепортаж)
Загрузка...
Новости дня
Новости разные
Множество заслуженных наград для участников олимпиад
Белорусский стартап прошел отбор в престижный нидерландский акселератор
Главные новости сегодня
Каждый день провожает в школу, поселился в соседнем доме после развода. Как общаются папа с 10-летней дочкой
22:34,
СТВ
Лукашенко окунается в купель «без видеокамер, фотоаппаратов, помпы и пафоса»
15:18,
Tut.by
На берегу Свислочи обнаружили труп человека
15:36,
Tut.by
Из-за Путина и Эрдогана в Берлине объявлена высшая степень мер безопасности
19:14,
Tut.by
Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января
20:15,
СТВ
Сложная история. Как маленькая Маша из-за конфликтов между близкими оказалась в приюте
15:36,
Tut.by
«Принимаю песни, танцы и биткоины». Как детям в деревне под Лиозно вернули «украденный» Новый год
20:17,
Tut.by
Праздник Крещения в Осиповичах
12:54,
Асiповiцкi край
За 9 лет в Беларуси ликвидировали более 3 тысяч мусорных полигонов
20:37,
Tut.by
«Застыли, как будто бы нас поймали с поличным». Алена Лешкевич о медалях, приоритетах и жизни вне спорта
22:23,
СТВ
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
Разное
Шушкевич о выдвижении Черечня в президенты: Ему могут «поломать ребра», но он, похоже, не боится
09:05,
Партизан
Концертная программа «Этот Старый Новый год» (фоторепортаж)
09:38,
Горецкий вестник
Сайт минского колледжа назвал «фашиствующими националистами» Верховный Совет Беларуси
10:45,
Партизан
В Латвии подтвердили наличие инфраструктуры для поставок нефти в Беларусь
10:52,
Партизан
В Рождественском забеге приняли участие более ста человек
09:40,
Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Есть у кого спросить: 19 лет назад появилась «Википедия»
13:50,
Вороновская газета
Топ-10 футбольных клубов с самыми высокими доходами
09:01,
Партизан
Все новости
Свежие газеты
19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Архив (Разное)
Весь архив
»
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
|
РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2020 21.by