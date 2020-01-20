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За перформанс с памятником Пушкину задержан молодофронтовец Филипп Шавров
Источник материала: Партизан
Пресс-служба "Молодого фронта" сообщает о задержании своего активиста Филиппа Шаврова. Он был задержан в воскресенье 19 января милицией Центрального района и сейчас находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина.
Как сообщил у себя в Facebook политик Павел Северинец, Шавров задержан по уголовному делу. Об этом активист успел сообщить по телефону своим друзьям. Задержание связано с инцидентом с памятником Александру Пушкину: три дня назад кто-то разрисовал красной краской руки памятника. В скором времени на это отреагировало Посольство России. Дипломаты выразили возмущение и сообщили, что будут следить за ситуацией вокруг этого "акта вандализма".
Правозащитникам
Позже пресс-служба "Молодого фронта" уточнила, что их активиста задержали за недавний перформанс с окровавленными руками Пушкина, граффити «Свободу Северинцу» и еще ряд других политических граффити.
Предъявлены ли Шаврову обвинения, пока неизвестно.
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Пресс-служба "Молодого фронта" сообщает о задержании своего активиста Филиппа Шаврова. Он был задержан в воскресенье 19 января милицией Центрального района и...
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