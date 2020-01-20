ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какое заявление приняли на конференции по Ливии в Берлине

20.01.2020 12:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Совместное заявление приняли участники международной конференции по Ливии в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собравшиеся за столом переговоров представители стран и организаций призвали прекратить все военные передвижения.

Какое заявление приняли на конференции по Ливии в Берлине

Участники встречи обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию, от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры страны, а также соблюдать эмбарго на поставки оружия.

Совету безопасности ООН предложено ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране. По итогам конференции стороны конфликта назвали участников для военной мониторинговой комиссии «пять плюс пять», которая должна стать гарантом перемирия.

Какое заявление приняли на конференции по Ливии в Берлине

Согласованный в Берлине документ в ближайшее время будет одобрен Совбезом ООН и станет частью политического урегулирования. Генсек Организации Антониу Гутерреш сообщил, что военный комитет по урегулированию ситуации в Ливии соберется в Женеве в ближайшее время.

Какое заявление приняли на конференции по Ливии в Берлине

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместное заявление приняли участники международной конференции по Ливии в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собравшиеся за столом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Бурляев: сейчас дают огромные деньги на грязь, патологию и пошлость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика